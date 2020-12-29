影／台新夢想家與秀傳醫療體系簽約　運動醫學無縫服務

福爾摩沙台新夢想家今（29）日在秀傳紀念醫院舉辦「福爾摩沙台新夢想家‧秀傳醫療體系阿斯貝克夢想守護計畫簽約」，宣布新球季將推動「運動醫學無縫服務」，提供福爾摩沙台新夢想家最全面的醫療照護。

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▲夢想家總教練Kyle Julius說明職業球隊需要專業的醫療團隊做完善的照護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

× ▲夢想家總教練Kyle Julius說明職業球隊需要專業的醫療團隊做完善的照護。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

台新夢想家總教練Kyle Julius表示，身為一支職業球隊，擁有完善的醫療照護團隊是非常重要的事，不只是受傷後的治療，賽前的預防傷害以及賽後的疲勞恢復都是很關鍵的一環，「很開心能夠有專業的團隊協助，這對我們之後應付連續賽事很有幫助。」

2018-19ABL賽季期間，當時身披澳門黑熊戰袍的塔克（Anthony Tucker）（現為台新夢想家球員）至彰化對戰夢想家，於比賽過程中切入時不慎左腳外側骨裂，夢想家的醫護團隊—秀傳醫療立即為塔克進行診斷並安排手術，讓他在不到1天的時間完成相關治療，讓台灣醫療水準及效率再度揚威國際。

▲秀傳院長黃士維代表簽署。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

× ▲秀傳院長黃士維代表簽署。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

談起當年的治療過程，塔克表示，他很感謝當時即使身為客隊球員，還能受到這麼好的醫療照護，現在身為夢想家球員，能夠有秀傳醫療體系及阿斯貝克運動科技的高規格照護，讓他在場上可以很放心的享受比賽，場下也可以得到最好的恢復。

本季剛加入的小將林俊吉及陳振傑表示，他們皆為第1年挑戰職業聯盟，陳振傑更是旅美7年回台後的首個球季，從此可以感受到職業球隊的專業跟用心，能夠有足夠的治療與醫療照護是他們能在場上全力拚戰的原因之一。

▲夢想家球員塔克(Tucker)感謝秀傳醫院的專業醫療，讓他能順利回球場打球。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

× ▲夢想家球員塔克(Tucker)感謝秀傳醫院的專業醫療，讓他能順利回球場打球。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 29）

秀傳院長黃士維、阿斯貝克董事長黃柏文和夢想家董事長張承中代表簽署，現場也宣布新球季將推動「運動醫學無縫服務」，建構預防醫學、健康促進、運動表現提升、就醫、診斷、治療直至回到運動場上的完整服務，提供福爾摩沙台新夢想家最全面的醫療照護。