2020年最好看台劇出爐！第1名由這神劇奪下

2020年進入尾聲，即便面臨新冠肺炎來襲，台劇仍克服重重困難拍攝、播出，這一年有不少受矚目的台劇，造成一股風潮甚至捧紅不少新星，《NOWnews今日新聞》為您做出民調，「您心目中2020最好看台劇是哪一部？」第一名與第二名只相差16票，來看看是哪部神劇勝出！

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▲李銘順（右）在劇中中200萬元發票，樂於幫助同事。（圖 / 大慕影藝提供）

× ▲李銘順（右）在劇中中200萬元發票，樂於幫助同事。（圖 / 大慕影藝提供）

第三名：《做工的人》576票

由李銘順、薛仕凌、游安順、柯淑元、曾珮瑜、苗可麗主演，講述一群工地工人每天做著發財夢，努力過生活的故事。雖然只有6集，但結局出乎意料賺人熱淚讓觀眾措手不及，尤其李銘順的影帝演技，讓人讚嘆不已；薛仕凌在劇中難得展現演技，不管吃檳榔、說髒話都非常道地，讓人驚艷。





製作人林昱伶表示《做工的人》的主題在於小人物的普遍精神，因此從鐵工兄弟這對主角開始向外延伸，例如板模工、很具象徵意義的怪手、及工地附近的便利商店。電視劇故事主線是「發財」，導演認為，小人物多半沒有遠大的夢想，最關心的莫過於衣食無憂，以及自己最重視的人是否能過上好日子。



▲《做工的人》主要演員苗可麗（左起）、游安順、李銘順、柯叔元及薛仕凌。（圖／大慕影藝提供）

× ▲《做工的人》主要演員苗可麗（左起）、游安順、李銘順、柯叔元及薛仕凌。（圖／大慕影藝提供）

第二名：《我的婆婆怎麼那麼可愛》1472票





此劇由金鐘團隊導演鄧安寧、製作人陳慧玲、編劇溫怡惠組成，不少演員表示聽到這團隊二話不說答應接演。由鍾欣凌飾演婆婆、黃姵嘉、張書偉、Darren、王少偉、楊銘威、勇兔、許傑輝等人主演，講述「珍賀齋」餅店繼承及4兄弟的故事。《我的婆婆》一播出後受到廣大觀眾喜愛，收看群眾年齡層廣，收視率不斷破紀錄，也確定正要籌備第二季，讓粉絲相當期待。



▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》演技派演員雲集。（圖／公視提供）

× ▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》演技派演員雲集。（圖／公視提供）

▲《我的婆婆》演員們一同收看完結篇。（圖 / 公視提供）

× ▲《我的婆婆》演員們一同收看完結篇。（圖 / 公視提供）

第一名：《想見你》1488票





由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的《想見你》，開播以來因推理懸疑的劇情受到廣泛討論，陳韻如的死亡謎題、如何穿越，引領觀眾在反轉不斷的燒腦劇情中抽絲剝繭。許光漢在劇中飾演帥氣高中生李子維，也讓他人氣暴漲，成為當紅炸子雞。許光漢因此入圍金鐘獎最佳男主角，柯佳嬿更是靠此劇奪下今年金鐘獎最佳女主角，抱得第二座視后。《想見你》也被票選為2020年最好看的台劇，眾望所歸！



▲許光漢（右）靠著《想見你》熬出頭。（圖 / 衛視中文台提供）

× ▲許光漢（右）靠著《想見你》熬出頭。（圖 / 衛視中文台提供）

▲《想見你》受到許多觀眾矚目。（圖 / 衛視中文台提供）

× ▲《想見你》受到許多觀眾矚目。（圖 / 衛視中文台提供）

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