亞歷媽確診新冠肺炎！老公也喪失味覺　全家檢測結果出爐

網紅「亞歷媽」王君萍養育混血兒兄弟亞歷山大、安德里，時常在社群媒體上分享與孩子們的生活，目前居住法國的她，今（29）日卻在臉書透露自己和老公意外確診新冠肺炎的消息，除了情緒相當低落外，唯一慶幸的是自己目前沒有症狀，兩個孩子們篩檢後也都只是陰性，目前居家隔離的她也忍不住感嘆「法國案例已經非常的多，它是離我們這麼近」。

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「亞歷媽」王君萍在臉書上表示，幾天前好公感覺身體有些不適，接著出現味覺消失的症狀，儘管兩人外出都很小心謹慎，在出現症狀後也立刻預約篩檢。而報告出爐後果真兩人都呈現陽性，得知確診當下王君萍也坦言自己滿腦子想的都是「如果真的確診會不會有生命危險？孩子會不會也有得到？會不會有後遺症？孩子將來誰照顧？」。

所幸在她自己戴好口罩後，立刻帶著兩個小孩前去篩檢，得到陰性結果後才鬆了一口氣。而她也表示自己回想起來，明明和老公都謹慎的做好了防疫措施，老公在公司也嚴格執行戴口罩，但還是不幸中鏢，「一直回想，自己在外什麼時候拿下口罩，喝咖啡的時候嗎？還是按電梯？還是哪裡......但這已經追不到源頭畢竟病毒無所不在」。

▲亞歷媽無奈解釋自己和老公確診經歷。（圖／翻攝自王君萍臉書）

文末她也分享自己要求家中孩子要做好防疫，保護自己同時也是保護別人。而目前他們夫妻倆被醫療中心告知不用住院，只需要返家隔離，她難過地表示「對不起，讓台灣家人操心了」。這個消息曝光後，許多網友也紛紛關心留言表示「真的要小心阿」、「千萬要保重身體」、「祝福亞歷媽早日康復」。（編輯：楊智傑）