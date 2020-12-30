克羅埃西亞規模6.4強震　建築毀損至少1死多傷

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克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）在事發後趕抵彼得里尼亞。他表示：「我們有消息指出，有一名女孩罹難。我們沒有關於其他傷亡的消息。」
N1新聞頻道畫面顯示，搜救人員在當地從斷瓦殘垣中拉出一名男子及一名孩童，兩人都倖免於難。其他畫面顯示，有一棟房屋屋頂塌陷。記者表示，不知道是否有人在屋內。
彼得里尼亞鎮鎮長丹波維奇（Darinko Dumbovic）透過電視台發布聲明說：「我的鎮全毀了，有孩童喪生。這裡的情景就像（原爆後的）廣島一樣，半個城鎮不見了。」
附近希沙克鎮（Sisak）的緊急醫療服務主管法比亞尼奇（Tomislav Fabijanic）指稱，彼得里尼亞及希沙克有許多民眾受傷。法比亞尼奇說：「有人骨折，有人腦震盪，有些人需要進行手術。」
斯洛維尼亞國家通訊社（STA）報導，該國離震央100公里遠的唯一核電廠已經關閉，以防萬一。
這場地震在薩格勒布也感覺得到，當地民眾驚慌衝到街上，部分民眾頭上有破碎屋瓦及其他碎屑。鄰國波士尼亞及塞爾維亞也對這場地震有感。
克羅埃西亞中部昨天也曾發生規模5.2地震，同樣位於彼得里尼亞附近。薩格勒布今年3月曾遭模規5.3地震侵襲，導致1死、27傷。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1091229