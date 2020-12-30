寒流來了！24hr氣溫急速暴跌「21度→6度」 山區雨夾雪
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 07:25:38
今天（30）日隨著鋒面通過及寒流迅速南下，天氣驟變，各地氣溫呈現持平或是下降的趨勢，越晚越寒冷，到今晚至明天清晨在中部以北及宜花地區低溫僅6至8度，其他地區也只有10至12度；天氣方面，北部、東半部及恆春半島有降雨機會，下半天起水氣有減少的趨勢，中南部地區則維持多雲到晴的天氣。此外，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇昨深夜在臉書貼文指出，寒流冷空氣前緣已經在逐漸靠近中，逐漸抵達北台灣，之後一路南侵，由北往南開始出現快速降溫的情況。
吳聖宇昨深夜在臉書粉絲團《天氣職人-吳聖宇》表示，寒流冷空氣前緣已經在逐漸靠近中，雲圖上明顯可以看到冷空氣前的雲層，在廣東、福建一帶受到南嶺、武夷山的阻擋，出現停滯的現象，在東海上因為沒有阻擋，往南侵的速度較快，預估午夜過後就會逐漸抵達北台灣，之後一路南侵，由北往南開始出現快速降溫的情況。今清晨北部、東北部一帶預估就會降到14至15度，今晚至31日清晨會繼續降到只剩6至7度，24小時溫度降幅可能會達到14至15度左右，降溫非常快速而明顯；清晨中部地區氣溫也將會降至16至18度，今晚至31日清晨繼續下探到7至9度間，降溫幅度也會達到13至15度之間；今清晨南部溫度預估還有18至20度，白天起逐漸降溫，今晚至31日清晨溫度將會下降到10至12度間，溫度降幅達到11至13度；今清晨花東地區溫度預估在17至19度間，白天起快速降溫，今晚到31日清晨花東地區也將會降到只剩8至10度左右，降幅也會達到12至14度。
吳聖宇總結指出，今晚到明日清晨這一段各地降溫幅度都會非常大，務必要特別注意這種快速降溫的現象可能對身體健康造成的影響。此外，自昨晚雲層抵達後，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶陸續會轉為有短暫陣雨的天氣，預估水氣較多，降雨機會較高的天氣可能會持續到今日晚間，這段期間在北台灣中高海拔山區有發生固態降水（冰霰、雨夾雪）的可能性，中南部高山水氣不足，固態降水機會低。（編輯：賴詠璿）