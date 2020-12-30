入冬最強寒流來襲！低溫特報氣溫下探6度 2縣市防大雨
記者陳致宇／台北報導
2020-12-30 08:02:57｜2020-12-30 08:03:20
今（ 30 ）日鋒面通過及寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降，且有越晚越寒冷趨勢，氣象局持續針對全台發布低溫特報，今、明兩天局部地區有 6 度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，北部地區有短暫雨，東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
氣象局表示，今日隨著鋒面通過及寒流迅速南下，天氣驟變，各地氣溫呈現持平或是下降的趨勢，越晚越寒冷，到今晚至明天清晨中部以北及宜花地區低溫僅 6 至 8 度，其他地區也只有 10 至 12 度，提醒民眾注意氣溫的迅速變化，並建議早上出門時就先準備好禦寒衣物；天氣方面，北部、東半部及恆春半島有降雨機會，下半天起水氣有減少的趨勢，中南部地區則維持多雲到晴的天氣。氣象局持續針對全台各地發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）區域包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，有 6 度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續 10 度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續 6 度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）區域包含南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，有 10 度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意。氣象局預估，周四至周五清晨是此波寒流影響最明顯的時候，但兩天冷的狀況有一些差異，周四清晨是北台灣最冷的時間點，低溫預計僅 6 、 7 度，另外因為北部及東半部雲量多，整天寒冷，尤其北部整天氣溫都在 10 度以下，跨年要備好防寒衣物，中南部及花東也只有 9 至 11 度；周五清晨北台灣稍回溫，但仍很冷約 8 、 9 度，中南部因輻射冷卻效應、花東因地形影響，這天會較周四更冷一些，僅 8 至 10 度。