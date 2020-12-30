P聯盟／夢想家醫療升級　塔克老師有感

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除此之外，秀傳醫療也將提供醫療的「綠色通道」管道，球員至院區治療將採取高規格景福門診醫療服務，及時提供完善的檢查與處置。此外，為應付本季主場周末的二連戰賽事，秀傳醫療更提供先進單人與多人高壓氧艙以及中醫部新引進之靜脈雷射儀器，並搭配針灸放鬆手法與物理治療，中西醫結合促進球員疲勞恢復，
台新夢想家總教練Kyle Julius表示，身為一支職業球隊，擁有完善的醫療照護團隊是非常重要的事，不只是受傷後的治療，賽前的預防傷害以及賽後的疲勞恢復都是很關鍵的一環，「很開心能夠有專業的團隊協助，這對我們之後應付連續賽事很有幫助。」
台新夢想家於成立首季即結合彰化在地的醫療體系秀傳醫院，提供夢想家球員最專業的運動醫療服務，三年期間不但協助多名球員防護與治療，就連作客的球隊有需要，都提供最高水準的醫療服務，展現出醫療救助的最高精神。2018-19ABL賽季期間，當時身披澳門黑熊戰袍的Anthony Tucker（現為台新夢想家球員）至彰化對戰夢想家，於比賽過程中切入時不慎左腳外側骨裂，夢想家的醫護團隊—秀傳醫療立即為Anthony Tucker進行診斷並安排手術，讓他在不到一天的時間完成相關治療，讓台灣醫療水準及效率再度揚威國際。
談起當年的治療過程，Anthony Tucker表示，他很感謝當時即使身為客隊球員，還能受到這麼好的醫療照護，現在身為夢想家球員，能夠有秀傳醫療體系及阿斯貝克運動科技的高規格照護，讓他在場上可以很放心的享受比賽，場下也可以得到最好的恢復。本季剛加入的小將林俊吉及陳振傑也表示，他們皆為第一年挑戰職業聯盟，陳振傑更是旅美七年回台後的首個球季，從此可以感受到職業球隊的專業跟用心，能夠有足夠的治療與醫療照護是他們能在場上全力拚戰的原因之一。
台新夢想家董事長張承中也表示，感謝秀傳醫療體系及阿斯貝克運動科技從夢想家首季的大力相挺，本季他們不但將提供治療服務，更一同幫助球員制定傷害預防計劃，希望能夠為球員盡量減少傷害，做好運動傷害預防，「雖然我們不是唯一一支與醫院合作的籃球隊，不過我們相信我們一定是合作最緊密的團隊！期待未來有機會可以和秀傳醫療團隊以及阿斯貝克運動科技一起深入基層校園，推廣運動知識。」更多資訊也請球迷持續鎖定台新夢想家官方粉絲團。