挺機車「直接左轉」！交警一圖解析：沒有交錯就沒有車禍

最近接連發生兩件死亡車禍，都是機車在外側車道左轉彎造成的，因此又掀起了「機車兩段式左轉」比較安全的聲音，事實真的是這樣嗎？交通警察石明謹昨（29）日在臉書PO出「一張圖」分析，如果開放機車可行駛內側車道或直接左轉，能讓車流行進方向交錯最少，反而可改善問題，他直言「沒有交錯，就沒有車禍」。

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石明謹表示，如果機車不需要兩段式左轉，行駛路線應該是A，如果需要兩段式左轉，行駛路線應該是C，而發生肇事的機車行駛路線是B，換言之，不管需不需要兩段式左轉，B的路線都會發生肇事，所以這兩件死亡車禍，其實跟機車需不需要兩段式左轉，沒有任何的關係，就算是汽車選擇B路線也一樣危險。

石明謹接著提到，機車騎士不願意兩段式左轉的原因可能包括「不懂交通規則」、「就是想違規」、「當時腦筋短路亂轉」，但是這些理由是沒辦法用交通規則來改善的，除此之外，機車會這樣轉的最大原因就是「趕時間」、「不想多等一次號誌燈的時間」，簡單說，機車如果需要兩段式左轉，行駛效率就會變慢，所以想搶快的人，就有可能採取B的方式左轉。



▲石明謹臉書全文。（圖／翻攝自石明謹臉書）

石明謹比較後發現，如果機車可以用A路線左轉，那麼就沒有因趕時間而從外側車道左轉的必要了，因為如果以行駛效率而言，選擇A優於B，選擇B優於C，所以，如果需要「機車兩段式左轉」的時候，有可能因為想要追求效率而從C改為B路線，但是如果不需要「機車兩段式左轉」，你是不會從A路線改為選擇B路線的，以人性來說，「機車兩段式左轉」的規定，反而造成更多機車從外側車道直接左轉的事故，原因正是因為限制他們無法從內側左轉。





石明謹也指出，如果機車可以行駛內側車道，或是可以直接左轉，有可能造成機車向左變換車道不當的事故，但是我們一樣要弄清楚一個邏輯，那就是違規變換車道的行為，並不會因為規定「機車兩段式左轉」而變少，在外側車道一樣會有變換車道的問題，而且因為必須走C路線，所以機車還是有向右變換車道的問題，如果「機車兩段式左轉」可以減少跟左轉無關的違規，那也太神奇了，難道你會覺得規定轉彎要打方向燈，可以達成減少闖紅燈的效果嗎？錯誤的邏輯就會造成錯誤的政策，「機車兩段式左轉」就是最明顯的例子。

此外，石明謹更直言「沒有交錯，就沒有車禍。」是交通安全不變的定律，他認為，ABC三條路線，A才是車流行向交錯最少的路線，這才是事實。（編輯：許苡晴）