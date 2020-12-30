「台南過去24小時溫度變化圖」曝！網喊：明天過後的感覺

寒流真的來了！一早醒來，相信大家都有感，今（ 30 ）日鋒面通過及寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降，且有越晚越寒冷趨勢，中央氣象局長鄭明典表示，這波寒流全台都有感，冷空氣約在今晨4點半到達台南，他並貼出「台南過去24小時溫度變化圖」，讓許多網友看後不禁驚呼「明天過後的感覺」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭明典稍早在臉書分享「台南過去24小時溫度變化圖」並表示，冷空氣約4點半到達台南！這波寒流強，全台都有感，南部反應時間會延遲一些些，還是會快速降溫，提醒大家注意保暖！

▲鄭明典稍早在臉書分享「台南過去24小時溫度變化圖」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

而網友見狀則紛紛留言「『明天過後』的感覺」、「這種溫度和風力同時出現真是歷年來少見」、「昨晚北部山區強風直灌」、「台南沿海風好大」、「高雄有感覺到冷冷的味道了」。

天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書貼出「淡水過去24小時溫度變化圖」，直言「看看這個氣溫降幅，淡水在1個小時就降了5度，這不是氣溫溜滑梯，可以去坐大怒神了。」他並建議民眾早上起床時，可以做4件事，那就是「在被窩裡活動一下手腳」、「起床馬上穿外套」、「喝溫開水」、「關心一下家中的長輩或慢性疾病患者」。（編輯：許苡晴）