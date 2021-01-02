2020年終回顧／Kobe空難過世　湖人化悲憤為動力勇奪冠軍

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這起事故來得突然，因為在「詹皇」LeBron James超越自己職業生涯總得分時，Kobe還很有風度的在社群網站上祝福後輩，希望他能繼續往「史上第二人」的目標邁進。結果沒過多久他就突然離世，不只球迷相當難過，許多球員和聯盟工作人員在得知消息後也在場上痛哭，甚至自主在場上很有默契的放棄第一個24秒進攻回合，來致敬這位超級球星。
而和Kobe私交甚篤的「籃球之神」Michael Jordan，在得知消息之後，也非常難過的說自己「有如失去了一個弟弟」，回憶起當年相處的時刻，前者感傷的說一開始很討厭這個小老弟整天黏著自己說垃圾話，但最後卻被他的籃球熱情所激發，兩人成為無話不談的好友。
過去和Kobe一起拿下三連霸，但也曾傳出矛盾的超級中鋒「大鯊魚」Shaquille O'Neal，則在追思晚會上表達自己對Kobe的尊敬，並且透露兩人早就已經冰釋誤會。「我如今懂得失去兄弟是什麼滋味了。從現在開始，我不想聽到你們說那些曾經以為我們存在的過節。兄弟之間可以有過節，但更重要的是他們總是愛著彼此。」
在Kobe之後接起復興湖人榮光棒子的James，也在受訪時承諾扛下率領球隊奪冠的重責大任，「請從天堂賜予我力量，見證我所做到的吧。這裡有我們在。我還想說太多，但現在無以言表，因為我還沒法接受這件事。兄弟，直到我們再見的那一天。」
這一份動力，推動著湖人上下整個賽季保持著專注，儘管之後因為疫情而停賽了4個多月，但所有成員都保持著絕佳狀態，也一有機會就組織團隊訓練，讓他們在復賽後於「泡泡聯盟」以排山倒海之勢席捲聯盟。
在首輪面對狀態正好、剛透過加賽搶下季後賽門票的拓荒者，湖人在輸掉第一場後迅速調整，之後連下4城淘汰對手；次輪碰到老牌勁旅火箭，在對方恐怖的三分火力轟炸下，紫金軍用禁區優勢以及轉換快攻予以反擊，順利以4:1闖關成功。
西區決賽大戰剛戰勝「宇宙艇」的金塊，湖人靠著明星大前鋒Anthony Davis的壓哨絕殺，取得關鍵勝利，最終4:1晉級；總冠軍戰面對今年的「大黑馬」邁阿密熱火，他們遭遇到對方頑強的抵抗，但最終仍以較為優勢的戰力和經驗取得上風，以4:2捧起奧布萊恩金盃，這一刻相當動人。
而湖人贏得的這一枚冠軍戒指也有許多巧妙的設計，來藉此致敬Kobe，戒指由804顆鑽石所組成，重達16.45克拉，每名球員的球衣號碼旁邊，都有一個黑曼巴的圖騰，而在打開頂蓋後，裡面是湖人隊史曾經退休的球衣號碼，也包了Kobe的「8號」和「24號」。
「小飛俠」傳奇落幕，不過他帶給籃球的東西，不因為其離世而被人遺忘，人們反而更加熱愛這項運動；「凌晨四點的洛杉磯」讓許多小球員知道要達成夢想需要很多很多的努力，這也是Kobe留給所有球迷的最大遺產。