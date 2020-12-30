小英民調大跌！總統府：時間點影響結果　游盈隆怒譙3句

台灣民意基金會昨（29）日公布最新民調， 總統蔡英文聲望下滑，挨批第二任「蜜月期」已結束，總統府發言人張惇涵回應，民調在不同時間點及不同調查方法，皆會有不同結果，「執政團隊沒有假期，更不可能有蜜月期」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言「總統府這樣回應太

、太沒知識，根本不知所云」。

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游盈隆在臉書發文表示，自己昨天有關「蔡總統第二個任期的蜜月期已經結束」的民調結果，仔細看府方的說詞，他第一個感覺是總統府這樣回應，「太

、太沒知識、根本不知所云」。為什麼這麼說呢？因為「總統蜜月期」的理論與概念在當代政治科學行諸久遠，幾乎已經成為「常識」了，David Gergen膾炙人口的「美國總統的七門課」一書，在這方面就有很多深刻的闡述。

▲游盈隆臉書貼文。（圖／翻攝自游盈隆臉書）

游盈隆直說，昨天府方發言人顯然不知道「總統蜜月期」的概念，他去扯什麼「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」云云，根本和自己所討論的「總統蜜月期」風馬牛不相及，是在反駁什麼呢？何況，以蔡英文第二個總統任期，一開始就擁有長達7個月的蜜月期，那是可喜可賀的事。相對她第一任期，100天左右蜜月期就結束，更讓人印象深刻。根據相關研究指出，美國歷任總統蜜月期平均7個月，蔡英文已經達標了，是好事一樁，發言人出來反駁、獻醜，實在大可不必。

游盈隆認為，堂堂總統府的發言人應該要有豐富的人文及社會科學知識，才能應對每天經緯萬端的國家大事吧！就算没有豐富的知識和經驗，也應懂得藏拙之道。不過，他也坦言，「總統府發言人其實是一個苦差事，如果總統硬要發言人出來回應，發言人恐怕還是要硬著頭皮出來亂掰一通，結果就是這樣，什麼都不是。」（編輯：許苡晴）