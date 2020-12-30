2020東京奧運中華台北代表隊 主視覺形象設計正式曝光

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KIMIKO studio
王家玄教授與KIMIKO，過去均為專業競技運動員（籃球員、芭蕾舞者）背景出身，同時分別跨界模特兒、演藝圈與專業舞蹈訓練領域具備多年經驗，因此對於運動員之專業肢體情境、藝術美學之呈現上，均非常熟悉亦有其獨特見解之處。希望藉由透過視覺設計，展現境競技運動員在沉潛備賽時的「無盡壓抑」，與獲獎時刻的「勝利吶喊」兩款國家代表隊主視覺，呈現每一位競技運動員在運動舞台前後的真實心境。
【無盡壓抑】
創意發想人 KIMIKO 以運動員「長期無止盡的壓抑」與迎接「勝利時刻的吶喊」，作為本次兩大視覺概念主軸。其理念源自於因為運動員常處於高張壓力型態，尤其是奧運層級之運動選手，更需面對多元壓力情境。加上由於今年疫情關係雙重影響下，讓運動員所承受多面向之壓力來源倍感沈重，這些均是一般人無法理解之處。
KIMIKOstudio花了大約近半年時間，將十位運動員近年來相關個人平面與影片之動作型態資料，進行專業數據分析與比對，以找出每位運動員最適合拍攝動作屬性與角度。另外，為了傳達出每位運動員畫面之最佳視覺效果，王家玄博士在過程中不斷修正動作角度與型態，並依據不同運動動作型態之力學原理與各肌群在結構使用上之特性相結合，目的就是讓每位不同運動員，均能發揮肢體呈現之張力，進而傳達出符合奧運精神之視覺型態
【勝利吶喊】
由於運動員平時養兵千日接受長期密集、規律、高強度訓練，其目的就是希望在比賽中能獲得佳績。KIMIKO特別將運動員在贏得勝利時刻的下意識反應設計為其個人招牌動作。希望將長期無限壓抑之苦在得到完全釋放的珍貴瞬間定格、放大。讓歷史時刻成為畫面永恆留存
雙好設計2byWu&Chen
【壓抑】視覺設計上，透過深厚濃烈的深紅與陰影，拍攝與設計團隊希望傳達出運動員在一生沉潛並等待爆發的時間軸上，不分項目、不分性別、不分文化背景的共通精神 - 壓抑，吳恩均透過寫實厚重的視覺呈現，將運動員的暗部細節強化，希望透過這組系列視覺，讓大家不只能為勝利歡呼，更能感受到每位運動員不為人知的鍛鍊與長時間醞釀的爆發力
【吶喊】「在吶喊的主視覺設計上，我們希望透過運動場上的線性指標，並化為運動員的顯目識別，這不僅是他們發揮天分的場域，更是他們體會賽前孤獨、賽時滿場歡呼的場景。」雙好設計2byWu&Chen 的吳恩均，透過國旗色的紅、藍、白，深刻勾勒運動員每一次奪標時的光鮮與興奮之情；「特別在執行攝影光源時，我希望能展現每一位運動員的動感與力量，捕抓他們在場上贏得榮耀的那個完美瞬間。」攝影師三角也以俐落的光源佈局，深刻呈現出10位運動員不分項目，但一樣深具張力的勝利神情。
藉由這次視覺形象發想與畫面，呈現每一位運動員面對競技運動的真實心境，並期待國人有機會更加瞭解並同理臺灣專業運動員現況，並能齊心為這些優秀運動員進軍 2020 東京奧運殿堂一同加油。