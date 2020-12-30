CP與空中美語合作　 AMC ED主編：盼學生以英文介紹台灣

The China Post (CP) 周三宣布，明年起CP與AMC空中美語正式攜手合作，空中美語2021年1月號至6月號English Digest雜誌將刊載數篇CP的優質網路文章，種類含括台灣旅遊文化、科技、藝術等等，提供學生一個多元的英文學習平台，同時也培養讀者用英文介紹台灣文化的能力。

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針對這次跨界合作，English Digest主編郭明潔、副主編劉皓怡共同表示，她們認為The China Post提供的文章都很有深度，同時包含許多在地元素，為學生提供了一個很棒的英文學習平台。

劉皓怡舉例說道，像是一月號雜誌挑選的媽祖繞境是台灣人都會接觸到的文化，或多或少都有在街上或是電視上看到。



▲圖為English Digest雜誌1月號內頁刊載的CP文章。(圖|The China Post)



「我們認為，藉由用英文呈現，學生能學習如何用英文去表現台灣的文化，同時也能培養與加強學生用英文介紹台灣的能力。」郭明潔與劉皓怡一同說道，強調對這次的合作深感榮幸。





談到這次與空中美語合作，The China Post總編輯龔向華表示，自從CP於1952年創刊以來，英語教學一直都是公司的核心價值。 「我們的雙語文章很受年輕學子歡迎，他們喜歡看關於台灣和亞洲的有趣文章。」龔向華解釋道。



▲空中美語English Digest 1月號雜誌。(圖|空中美語提供)





「從2000年到2016年，CP每周出刊的英文學生郵報就是針對準備升學考試、或是考國際英文檢定的高中生。」 龔向華續道，2016年The China Post開始數位轉型，我們希望每日提供雙語文章給正在學習英文的人，從國中生到大學生都含括在內。」