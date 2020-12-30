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霸王級寒流、限電夾擊！中國上班族只能開電腦摸黑工作

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-30 10:40:58

中國冬天/結冰的腳踏車
▲今年跨年中國也將迎來「霸王級寒流」，由於限電令不少上班族已經開始放假，但有些人因為工作性質仍要開電腦「摸黑上班」。（圖／美聯社／達志影像）
霸王級寒流今明（30、31）兩日將南下至中國，中國中央氣象台時隔4年再次發布「寒潮橙色預警」，預估約8成的國土將進入「急凍」狀態。近日中國多個地區實施限電令，浙江甚至被要求氣溫3℃以下才能開空調，面對霸王級寒流，中國內部如何應對令人關注。
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據中國中國天氣網，昨（29）日寒潮主體（西伯利亞冷氣團）前鋒抵達南嶺，使大陸中東部大部分地區急速降溫。12月30日至31日中國將迎來今年入冬以來最強寒流，部分地區「斷崖式」降溫，25個省會級城市預計將在31日創下今年冬天最低溫。中國中央氣象台29日即發布最高級別的寒潮橙色預警，今（30）日續發警報。
▲（圖／翻攝自中國天氣網）
▲中國12月30日至31日各地的降溫幅度圖。（圖／翻攝自中國天氣網）
今（30）日中國東部將有強風，江淮、江南等地的最高氣溫將集體創下今冬新低；華北中南部、黃淮、江淮、江漢、江南及華南中西部等地降溫6至10℃，局地降幅達12至19℃。中國氣象局預測，今明兩天南方地區降溫幅度最大有如「一夜入冬」，廣州昨（29）日最高溫仍在25℃以上，今（30）日降至僅14℃，寒冷的感覺將持續至元旦假期。

中國氣象局指出，降水方面受冷氣團影響，黃淮以南至長江中下游地區出現了大範圍的降雪天氣，其中山東中東部、安徽、江蘇、上海、浙江中北部、江西北部、湖南東北部、湖北北部和東部等地出現降雪（雨）或雨夾雪，今日中東部的雨雪則明顯減少。預計至元旦假期之前，中東部地區不會有明顯的大範圍雨雪，但須嚴加注意道路結冰、積雪等交通問題。

▲（圖／翻攝自微博）
▲中國30日、31日「凍手凍腳」地圖。（圖／翻攝自微博）
在霸王級寒流的侵襲下，中國至少20多個省市傳出限電、限氣、限產，微博上流傳的通知顯示，浙江義烏市路燈關閉、溫州禁止在3℃以上開空調；湖南長沙禁止使用電梯、地下室照明；山西省運城市綠源天然氣公司發函全縣所有天然氣用戶分時段供氣；河北省華鋼燃氣集團停止向工業用戶供應天然氣。

微博上有網友反應「今年用電這麼緊張嗎？連學校都要限電了（汗顏）」、「行政單位限電不能開空調不能烤火」。根據麓谷訊息港物業運營中心28日的通知，電力公司將於霸王級寒流2日對園區進行用電負荷控制，由於大樓停電不少上班族開始提早放假，但也有人待的單位必須用電腦「摸黑上班」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲大陸有網友反應學校也要開始限電了。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
▲由於限電，有上班族必須「摸黑上班」。（圖／翻攝自微博）
湖南科技大學28日也發出停電通知，指晚上10時30分至凌晨零時，第十教學樓東附樓、化學樓、化工樓、理論有機化學與功能分子教育部重點實驗室、體育館、物理樓、生物樓、生物園、第一田徑場停電，電梯、網路隨停電而中斷。

▲（圖／翻攝自微博）
▲有湖南的網友反應，自己所任職的公司大樓管理發了有序用電通知。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
▲麓谷信息港務業營運中心發出限電通知。（圖／翻攝自微博）
近期中國多個地區下達「限電令」新一波寒流可能導致南方用電大幅提升，中國國家發展改革委昨（29）日回應，將對電力供應調整，確保民眾能夠溫暖過冬過節，限電情況嚴重的湖南、江西、浙江地區，也已經進行糾正讓全國電力供需接近平衡，同時，為確保北方地區需要將會減少南方工業用戶用氣（天然氣），增加「南氣北上」的措施。
▲（圖／翻攝自微博）
▲微博上有網友貼出各地的限電、控電通知。（圖／翻攝自微博）
▲微博上有網友貼出各地的限電、控電通知。（圖／翻攝自微博）
▲微博上有網友貼出各地的限電、控電通知。（圖／翻攝自微博）
▲微博上有網友貼出各地的限電、控電通知。（圖／翻攝自微博）
▲微博上有網友貼出各地的限電、控電通知。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
▲中國還是有不少網友認為冬季用電量高，配合政府節能也是件環保的好事。（圖／翻攝自微博）
 
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