蔡政府2020十大臉書最憤怒施政出爐　萊豬、口罩最多民怨

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國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡英文總統8月底粗暴宣布「開放萊豬」，迄今短短4個月，已在臉書上累積超過3千萬貼文心情數，並獲得最多的憤怒表情，穩居「民怨之首」，呼籲民進黨切勿輕忽民怨，否則只會離人民越來越遠。
透過貼文心情數、憤怒數等統計數據，獲得網友表達「心情符號的總數」排序，顯示民眾今年最關心的蔡政府「失政」事件前5名，第1為「口罩之亂」，獲得貼文心情數超過3千2百萬；第2的「開放萊豬」獲貼文心情數也超過3千萬；第3的「中天關台」與第4的「中火生煤爭議」也都獲得千萬以上貼文心情數；第5名是「台日主權及漁權爭議」。
第6到第10名多為民進黨意識形態施政，或為蔡政府無能失政的案例，例如行政院長蘇貞昌、前發言人丁怡銘都曾參與的「統編之亂」、前總統府發言人丁允恭的性醜聞、華航改名改塗裝、小明回不了家、勞動基金炒股弊案等。
在十大失政的「憤怒表情數」排名方面，網民給予最多憤怒表情的是「開放萊豬」，顯示民眾對於蔡政府在毫無事前溝通下，即強行開放萊豬進口忍無可忍；第2名為「口罩之亂」，對於疫情之初爭搶口罩、各通路大排長龍、口罩國家隊頻頻出包等亂象，都引發民怨；憤怒數第3名為「中天關台」，對關閉新聞台、箝制新聞與言論自由，不少民眾同感不滿。