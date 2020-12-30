萊豬跑票3綠委 民進黨團決議停權3年、移送中評會
記者鄭宏斌／台北報導
2020-12-30 10:54:48
上週四（24日）立法院進行萊豬表決大戰，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人不顧黨團「一致投票」的軍令，在投票時跑票、棄權。對此，民進黨團昨天舉行紀律小組會議之後，今天早上召開黨團大會，決議依規定各罰款3萬、停權3年，且移送中央黨部中評會，作為未來提名資格的參考。
民進黨立院黨團總召柯建銘在黨團大會結束後出面受訪表示，會議結論分為2個部分，一個部分是要移送中央黨部，當作提名參考。另外，要祭出停權處分，停止黨團內部的權益，就是說只有盡義務、沒有任何權利，包括不能選擇委員會、不能當幹部，這部分要停權3年。柯建銘也說，當事人有3天的申覆期，對於以上結論，今天黨團一致通過。
上一次民進黨團對於黨籍立委祭出停權處分，是在2016年3月，楊曜因在社福衛環委員會的召委選舉中投錯票，讓民進黨團錯失一席召委，因此自請處分，黨團會議通過決議停權一年。
至於民進黨團將跑票案移送中央黨部中評會處理，中評會主委康裕成指出，黨團送交中評會裁決後，中評會會再訂出開會日期，進行調查及裁決，中評會調查之通知，會至少於開會前3天以書面送達當事人。