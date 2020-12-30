溫泉打工的S級火槍兵？國產手遊《映泉鄉》水豚季開泡！

在跌宕起伏的2020年末，來一趟溫泉之旅洗滌身心固然不錯，不過現狀下出遊確實憂慮，因此不妨體驗一輪台灣獨立團隊魚拓打造，以台灣溫泉為主題的療癒系溫泉經營手遊《映泉鄉》，慢活輕鬆的遊戲體驗讓你釋放整年的疲勞，甚至還會出現「S級火槍兵」打工與「魔關羽」光顧，更可用AR相機觀看自己所打造的溫泉，實地開泡！

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國產的《映泉鄉》作為一款溫泉模擬經營為主、寶石三消點綴的手遊，從台灣原創故事出發融入在地文化、傳說，透過簡單的操作來經營台灣傳說神靈、鬼魅妖怪光顧溫泉、食堂與茶藝館；而越愛泡的神靈，就能上場與你使用寶石三消驅逐經營時遇到的惡靈，甚至能讓你的魔關羽大戰紅衣小女孩！

▲《映泉鄉》的登場角色大多取自台灣民間傳說，讓玩家透過遊戲認識這群土生土長的奇幻角色。（圖／資料照片）

《映泉鄉》的登場角色大多取自台灣民間傳說，如日月潭白鹿、邵族茄冬樹王、八寶公主、貓將軍，也有知名妖怪如虎姑婆、紅衣小女孩、玉山小飛俠。讓玩家透過遊戲認識這群土生土長的奇幻角色。





作為一款相當療癒的經營手遊，除了各種民間傳說，《映泉鄉》更把台灣特有種的動物(石虎、石獅、山羌等)變成神靈，每個角色的可愛之處都衝擊了玩家心中最軟的那一塊，其中還會出現作為《映泉鄉》員工的「S級火槍兵」，點擊就營業的同時還能見識它刷洗浴池敬業模樣。



▲《映泉鄉》員工的「S級火槍兵」，點擊就營業的同時還能見識它刷洗浴池敬業模樣。（圖／資料照片）

此外，《映泉鄉》也提供玩家AR鏡頭，能夠在AR中隨心放置在映泉鄉經營的各個溫泉池，並從已收集角色中選擇泡湯的角色，讓角色們在AR溫泉中悠閒得實地開泡，更加的療癒與紓壓。



▲《映泉鄉》提供玩家AR鏡頭，讓角色們在AR溫泉中悠閒得實地開泡，更加的療癒與紓壓。（圖／資料照片） 另外，《映泉鄉》還有一個相當有趣的「喵屋求籤機」功能，看到這裡多數人或許會以為這是多數課金手遊會出現的「轉蛋」；不過，在《映泉鄉》中「喵屋求籤機」就真的是求籤機，可以針對家庭、事業、健康、愛情、旅遊和運勢選擇。





今天想要測測哪方面的運勢（而這台求籤機亦相當的台味、還記得小時候總會在各種觀光地點看見這種10塊一籤的），而每次求籤完之後還會獲得一些小獎勵。



▲《映泉鄉》中「喵屋求籤機」是真的求籤機，可以針對家庭、事業、健康、愛情、旅遊和運勢選擇。（圖／資料照片）

而隨著新一年與寒流的到來，水豚溫泉季將在1/7-2/3期間來襲，《映泉鄉》開始出現許多水豚來泡湯取暖，其中水豚天團水豚三兄弟也將在《映泉鄉》現身！本次水豚溫泉季還能獲得超呆萌水豚以及其專屬服裝，更有限定的新奇員工以及許多稀有非賣品出現。

▲水豚溫泉季將在1/7-2/3期間來襲，其中水豚天團水豚三兄弟也將在《映泉鄉》現身。（圖／資料照片）