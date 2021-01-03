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與泰勒絲發片強撞　披頭四的他曝光天后暖舉

記者吳雨婕/綜合報導

2021-01-03 08:00:00

▲泰勒絲推出新專輯。（圖／BETH GARRABRANT提供）
▲泰勒絲發片時一度碰上保羅麥卡尼也推出新專輯，暖心傳訊息喬發片時間。（圖／BETH GARRABRANT提供）
「流行天后」泰勒絲Taylor Swift於去年底推出新專輯《恆久傳說／evermore》，順利空降美國告示牌與英國金榜冠軍，更以首波主打歌《willow》奪下熱門單曲榜冠軍。而這次發片其實強撞披頭四的保羅麥卡尼，身為好友的泰勒絲竟為了對方一度延後發片時間。
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泰勒絲的專輯《恆久傳說／evermore》，與披頭四靈魂人物之一的保羅麥卡尼Paul McCartney最新專輯《麥卡尼III／McCartney III》，都在去12月壓軸釋出，保羅在近期的訪問中透漏了泰勒絲的貼心舉動：「泰勒絲發片前寄電子郵件告訴我，『我要在生日（12/13）前夕發一張新專輯，這件事我沒有告訴任何人！不過我發現你要在12月10日發專輯，所以我決定延到12月18日再發！』」不過麥卡尼的專輯因為製作日程延遲，因此改到12月18日才發行，這也讓泰勒絲的專輯順利在生日前推出。
泰勒絲的專輯取名為「恆久傳說／evermore」，歌迷回頭去找她先前的貼文，發現她曾多次暗示這張專輯的線索，這也讓大家開始猜測是否還有第3張姊妹作存在？日前泰勒絲上節目時大方笑回：「我快把自己搞死也累死了！沒有再私藏其他招啦！」
▲披頭四的保羅麥卡尼曝光泰勒絲暖舉。（圖／Mary
▲披頭四的保羅麥卡尼曝光泰勒絲暖舉。（圖／Mary McCartney提供）
▲泰勒絲無預警推出新專輯。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲無預警推出新專輯。（圖／環球音樂提供）
 
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