與泰勒絲發片強撞　披頭四的他曝光天后暖舉

「流行天后」泰勒絲Taylor Swift於去年底推出新專輯《恆久傳說／evermore》，順利空降美國告示牌與英國金榜冠軍，更以首波主打歌《willow》奪下熱門單曲榜冠軍。而這次發片其實強撞披頭四的保羅麥卡尼，身為好友的泰勒絲竟為了對方一度延後發片時間。 我是廣告 請繼續往下閱讀 泰勒絲的專輯《恆久傳說／evermore》，與披頭四靈魂人物之一的保羅麥卡尼Paul McCartney最新專輯《麥卡尼III／McCartney III》，都在去12月壓軸釋出，保羅在近期的訪問中透漏了泰勒絲的貼心舉動：「泰勒絲發片前寄電子郵件告訴我，『我要在生日（12/13）前夕發一張新專輯，這件事我沒有告訴任何人！不過我發現你要在12月10日發專輯，所以我決定延到12月18日再發！』」不過麥卡尼的專輯因為製作日程延遲，因此改到12月18日才發行，這也讓泰勒絲的專輯順利在生日前推出。泰勒絲的專輯取名為「恆久傳說／evermore」，歌迷回頭去找她先前的貼文，發現她曾多次暗示這張專輯的線索，這也讓大家開始猜測是否還有第3張姊妹作存在？日前泰勒絲上節目時大方笑回：「我快把自己搞死也累死了！沒有再私藏其他招啦！」▲披頭四的保羅麥卡尼曝光泰勒絲暖舉。（圖／Mary McCartney提供）▲泰勒絲無預警推出新專輯。（圖／環球音樂提供）