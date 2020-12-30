跨年晚會適逢疫情、寒流 柯文哲：建議大家在家看電視
記者丁上程/台北報導
2020-12-30 12:34:20
明天（31日）晚間台北市政府前廣場，即將舉辦一年一度的跨年晚會。不過適逢新冠肺炎疫情，再加上近日寒流來臨，今天（30日）至元旦將會出現攝氏十度以下的低溫，是否鼓勵民眾出門參加跨年晚會，也成了現階段熱門討論的問題。對此台北市長柯文哲今天上午接受訪問時，表示「在家看電視也是一個辦法」。
針對跨年晚會是否會因為疫情而取消辦理，柯文哲表示，原則上還是朝要舉辦的方向籌辦。「軍機訊息萬變，觀察未來24小時內國內疫情變化，我們畢竟是人不是神，不能預設所有事情，還是按照要舉辦的方向準備。」柯文哲說，「但明天還是有劃定區域、區域管制、限定人數，更重要請大家戴口罩，除了吃飯以外，不要拿下口罩，吃飯前一定要洗手」。柯文哲表示，看跨年除了在家裡看電視，今天明天有寒流在家裡看電視也是辦法。「我發現臺北盆地陵線上面看101蠻清楚，鼓勵大家到周邊山上、甚至基隆河畔、大佳河濱公園，比較空曠地區看101，一樣看得很清楚，不一定要到市府前廣場來聚在那裏。」柯文哲說，而針對跨年實名制的部分，也再度做宣導，「真的要來參加一定要拿出手機請下載台北通，我們有QRcode，輸入資料，方便你快速通關，不要浪費時間，這樣可以快速通關」。