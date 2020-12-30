寒流遭嗆沒多冷！眾人憶「2016霸王級」秒抖：台北都下雪
編輯中心/綜合報導
2020-12-30 16:23:38
今（30）日鋒面通過及寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降，且有越晚越寒冷趨勢，氣象局持續針對全台發布低溫特報。不過，就有網友認為，「這次的寒流根本沒到霸王級吧，離上次那種級別還差很遠吧？」貼文一出也意外引起其他人回憶2016的霸王級寒流有多可怕。
原PO在《PTT》表示，這次的寒流還以為會非常冷，結果根本沒有想像中的誇張，這讓他忍不住想問，「這樣還敢稱霸王級寒流，離上次那種級別還差很遠吧？」貼文一出，馬上有人表示認同，「這種天氣走在路上都快熱暈了，哪裡冷」、「就一般寒流而已」、「穿厚外套結果在捷運上熱到脫掉」。這也讓網友回憶起「2016的霸王級寒流」，「上次連高雄都3度左右，這次真的沒什麼」、「上次信義區都在飄雪」、「根本沒有很冷……2016那波才是真的冷」、「上次一開始下霰，後來真的下雪，有雪花結晶」、「上次台北都下雪了，這次算個屁寒流」。
不過也有人認為，這波寒流是越晚越冷，白天感覺當然沒那麼強烈，可是也已經有感覺變冷了，「晚上會再降一波吧」、「晚上會更冷」、「早上或多或少有日照，晚上就知道了」、「明天才是最冷的時候，現在就在喊什麼」、「為什麼很多人搞錯最冷的時間點？氣象不會看膩」。氣象局預估，周四至周五清晨是此波寒流影響最明顯的時候，但兩天冷的狀況有一些差異，周四清晨是北台灣最冷的時間點，低溫預計僅6、7度，其他地區也只有10至12度，提醒民眾注意氣溫的迅速變化，並建議早上出門時就先準備好禦寒衣物。（編輯：許智超）