荒山亮憶出道20年點滴　無悔狠心辭百萬年薪經理圓夢

「金曲歌王」荒山亮邁向出道20年，2012年獲得金曲獎「最佳台語男歌手」，不擅長在鏡頭前高調曝光的荒山亮，選擇在錄音室創作。而他終於宣布，將於4月11日在台北國際會議中心舉辦荒山亮「迎接好天」20周年演唱會。而他回憶起出道點滴，意外曝光他為了一圓音樂夢，放棄百萬年薪工作的過往。 我是廣告 請繼續往下閱讀 對於開唱，荒山亮坦言心情緊張，收到演唱會邀約時一度猶豫，但思考後就答應了，他謙虛表示：「雖然我不是那種讓大家追星、崇拜的歌手，但我知道這些音樂帶給粉絲很多的陪伴，走過低潮、生命不同的階段，這次可以在演唱會上，很完整把音樂好好呈現！也是我新的里程碑，希望大家都能來。」談及出道20年來給自己的打氣，他回憶當年赴美求學回台，為了音樂夢辭掉五星級飯店百萬年薪的工作，感謝前輩金句鼓勵「去做音樂吧！可以努力當上飯店經理，但不見得每個人都可以寫歌、唱歌站在舞台上演出。」這句話至今仍是他心中的力量。此外，荒山亮將於2021年4月11日在台北國際會議中心舉辦「迎接好天」20周年演唱會，門票於2021年1月6日中午12點在全台7-11門市ibon機台與網路同步售票。▲▼荒山亮將於2021年4月舉辦大型售票演唱會。（圖／動脈音樂提供）