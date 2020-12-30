NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

培養接班人　賴峰偉分享會期盼年輕人接手縣政未來

記者張塵/澎湖報導

2020-12-30 13:02:01

109123001
▲澎湖縣長賴峰偉舉辦「閃耀菊島、有您真好」施政分享會，縣府團隊在講美少棒隊小球員們的陪伴下步入會場，展現出重返榮耀的信心與決心。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）
澎湖縣長賴峰偉30日在文化局演藝廳舉辦「閃耀菊島、有您真好」施政分享會，賴峰偉縣府團隊在講美少棒隊小球員們的陪伴下步入會場，展現出重返榮耀的信心與決心，賴峰偉強調，接下來要好好培養優秀的縣政治理人才，讓年輕人接手打造澎湖的未來。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲澎湖文武薈萃，總計今年有590位績優選手在國際級、全國性的各項體育、才藝競賽獲獎，充分展現出澎湖人拚搏的精神。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）
▲澎湖文武薈萃，總計今年有590位績優選手在國際級、全國性的各項體育、才藝競賽獲獎，充分展現出澎湖人拚搏的精神。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）
以「重返榮耀」為號召第三度擔任澎湖縣長的賴峰偉，在經過2年的積極任事之下，大大提升澎湖縣政府員工的團隊士氣，同時也鼓勵澎湖子弟對外爭取好成績。賴峰偉表示，澎湖文武薈萃，最近有109位學生在9項國際級、全國性比賽得獎，經統計今年澎湖有590位績優選手在國際級、全國性的各項體育、才藝競賽獲獎，比起去年成長許多，尤其林育夙、歐明賢克服先天肢體障礙，勇奪全國游泳雙金、一銀及田徑鐵餅銀牌，他們充分展現出澎湖人拚搏的精神。
▲人事處將啟動人力發展計畫，開辦英語班、科長儲備班、科長班、副局處長班，希望提拔有能力、國際視野的年輕人加入接班團隊。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）
▲人事處將啟動人力發展計畫，開辦英語班、科長儲備班、科長班、副局處長班，希望提拔有能力、國際視野的年輕人加入接班團隊。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）
分享會中，每位局處長花費3分鐘的時間，簡單陳述一年來的施政總結，不過也有部分首長雖會做事，但卻不擅利用新科技，加上溝通能力不足造成冷場不斷；面對外界對縣政工作的期許，務實的賴峰偉也要求人事處長許明質啟動人力發展計畫，開辦英語班、科長儲備班、科長班、副局處長班，希望能好好培養優秀的2級主管人才，提拔有能力、國際視野的年輕人加入接班團隊，讓這股活水成為澎湖未來發展的中心骨幹。
▲澎縣府施政分享會邀請到內垵國小鼓隊、馬公國中國樂社、馬公國小舞蹈社、吉貝國中小跆拳道隊等學校搭配演出。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）
▲澎縣府施政分享會邀請到內垵國小鼓隊、馬公國中國樂社、馬公國小舞蹈社、吉貝國中小跆拳道隊等學校搭配演出。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）
這場獨特的施政分享會邀請到內垵國小鼓隊、馬公國中國樂社、馬公國小舞蹈社、吉貝國中小跆拳道隊等學校搭配演出，現場許多一級主管展現個人魅力，向大家展示一年來的執行成果，也有主管因為準備不夠草草結束，最後在與會人士合唱「澎湖頌」的歌聲中結束。
關鍵字

NOW民調中心

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀