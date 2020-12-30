培養接班人　賴峰偉分享會期盼年輕人接手縣政未來

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▲澎湖文武薈萃，總計今年有590位績優選手在國際級、全國性的各項體育、才藝競賽獲獎，充分展現出澎湖人拚搏的精神。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）

× ▲澎湖文武薈萃，總計今年有590位績優選手在國際級、全國性的各項體育、才藝競賽獲獎，充分展現出澎湖人拚搏的精神。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）

澎湖文武薈萃，最近有109位學生在9項國際級、全國性比賽得獎，經統計今年澎湖有590位績優選手在國際級、全國性的各項體育、才藝競賽獲獎，比起去年成長許多，尤其林育夙、歐明賢克服先天肢體障礙，勇奪全國游泳雙金、一銀及田徑鐵餅銀牌，他們充分展現出澎湖人拚搏的精神。

▲人事處將啟動人力發展計畫，開辦英語班、科長儲備班、科長班、副局處長班，希望提拔有能力、國際視野的年輕人加入接班團隊。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）

× ▲人事處將啟動人力發展計畫，開辦英語班、科長儲備班、科長班、副局處長班，希望提拔有能力、國際視野的年輕人加入接班團隊。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）

▲澎縣府施政分享會邀請到內垵國小鼓隊、馬公國中國樂社、馬公國小舞蹈社、吉貝國中小跆拳道隊等學校搭配演出。（圖／記者張塵攝，2020.12.30）