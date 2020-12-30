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玖壹壹探險入禁地　春風吐喪母最深傷痛

記者吳雨婕/綜合報導

2020-12-30 13:46:22

春風難得透露喪母心痛。（圖／混血兒娛樂提供）
▲玖壹壹春風難得敞開心房，提到喪母之痛。（圖／混血兒娛樂提供）
玖壹壹的節目《極島冒險》自12月中播出以來，累積觀看次數持續攀升，而在2021年新年第一天將播出第3集，春風繼在上集中首度破戒吃加入酒精的冰，也難得向在蘭嶼認識的「美梅姐」吐露自己思念已故母親的心情。
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春風母親因為癌症過世，鮮少在公開場合談論媽媽的他，在節目中向美梅姐學做菜時，得意的說：「我媽媽什麼都會煮！」下一秒卻失落的說：「我媽媽不見了。」美梅姐被春風突然的自白，感到有點訝異，但馬上接著說：「我的小孩也不見了。」原來美梅姐曾遭遇過失去之痛，不知情的春風率先透露自己內心最深的傷痛，也意外讓美梅姐展開心房。
▲春風難得透露喪母心痛。（圖／混血兒娛樂提供）
▲春風（後）難得透露喪母心痛。（圖／混血兒娛樂提供）
話鋒一轉，春風、健志、洋蔥3人一起找尋有「蘭嶼王寶強」之稱，又是玖壹壹狂粉的早餐店老闆，沒想到才進店裡沒多久，就聽到老闆破口大罵，讓健志、洋蔥傻眼又尷尬。而洋蔥在早餐店老闆的帶領下，到蘭嶼知名景點五孔洞參觀，沒想到這個迷人的五孔洞竟然蘭嶼的禁忌之地，傳說是埋葬嬰兒的地方，令膽小的他聽了直發毛。

▲玖壹壹去蘭嶼的禁地探險。（圖／混血兒娛樂提供）
▲玖壹壹去蘭嶼的禁地探險。（圖／混血兒娛樂提供）
 
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