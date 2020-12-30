玖壹壹探險入禁地　春風吐喪母最深傷痛

玖壹壹的節目《極島冒險》自12月中播出以來，累積觀看次數持續攀升，而在2021年新年第一天將播出第3集，春風繼在上集中首度破戒吃加入酒精的冰，也難得向在蘭嶼認識的「美梅姐」吐露自己思念已故母親的心情。

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春風母親因為癌症過世，鮮少在公開場合談論媽媽的他，在節目中向美梅姐學做菜時，得意的說：「我媽媽什麼都會煮！」下一秒卻失落的說：「我媽媽不見了。」美梅姐被春風突然的自白，感到有點訝異，但馬上接著說：「我的小孩也不見了。」

▲春風（後）難得透露喪母心痛。（圖／混血兒娛樂提供）