NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台灣防疫滿週年！陳時中讚「很感動」　全年度大事紀看這

記者賴志昶／台北報導

2020-12-30 14:33:28

▲為紀念台灣防疫滿周年，中央流行疫情指揮中心今（30）舉行「守護臺灣 COVID-19防疫一週年」記者會。（圖／記者賴志昶攝）
▲為紀念台灣防疫滿周年，中央流行疫情指揮中心今（30）舉行「守護臺灣 COVID-19防疫一週年」記者會。（圖／記者賴志昶攝）
為紀念台灣防疫滿周年，中央流行疫情指揮中心今（30）舉行「守護臺灣 COVID-19防疫一週年」記者會。《NOWnews今日新聞》也特別整理這一週年以來，台灣面對疫情的所有措施、事件。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國大陸湖北省武漢市去年12月爆發新型冠狀病毒後，我國衛福部疾管署去年12月31日開始，先向陸方與世界衛生組織（WHO）窗口查證疫情，並於31日晚間開始，啟動針對武漢直航入境班機的登機檢疫，從此開啟台灣防疫的序章。
至今（30）日為止，台灣防疫即將滿一周年之際，指揮中心舉辦「守護臺灣 COVID-19防疫一週年」記者會，同時撥放紀錄影片，記錄這1年來的我國的防疫心得。會中也邀請行政院院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召急人張上淳、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞等人，一同觀賞紀錄片。

蘇貞昌致詞表示，這次疫情證明，一個民主自由的國家社會制度，面對不可知的病毒時是多麼有利，同時也讓世界看到，台灣能在這場不可知的百年大疫中，還能堅挺並維持安全幸福，並幫助世界上其他國家，讓他已身為這個國家一份子為榮。

陳時中指出，雖然他也經歷過紀錄片的每個時刻，但看了紀錄片仍感到相當感動；防疫團隊面對疫情的不同情況，都走過來了，他以大家為榮，雖然每天還是有仗要打，但他有信心能夠與台灣人民一起渡過。

台灣防疫一週年大事記：

2019年12月31日 啟動針對武漢直航入境班機進行登機檢疫

2020年1月20日 開設中央流行疫情指揮中心

1月21日 台灣出現首例新冠肺炎確診個案

1月24日 禁止醫療用口罩出口 

1月31日 徵用全國醫療用口罩

2月6日  中港澳人士全面限制入境、禁止國際郵輪停泊、口罩實名制上路

2月16日 台灣首例新冠肺炎死亡個案

3月12日 口罩實名制2.0上路

3月19日 外籍人士全面限制入境

4月18日 海軍敦睦艦隊「磐石艦」爆發群聚感染

4月28日 指揮中心成立百日

4月30日 指揮中心啟動「防疫新生活運動」

6月7日 指揮中心每日記者會改為每周一次

8月5日 指揮中心要求民眾出入八大類場所務必配戴口罩

10月29日 台灣本土零確診達200日

12月1日  指揮中心啟動「秋冬防疫專案」

12月30日 指揮中心舉辦「守護臺灣 COVID-19防疫一週年」記者會
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀