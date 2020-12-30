台灣防疫滿週年！陳時中讚「很感動」　全年度大事紀看這

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至今（30）日為止，台灣防疫即將滿一周年之際，指揮中心舉辦「守護臺灣 COVID-19防疫一週年」記者會，同時撥放紀錄影片，記錄這1年來的我國的防疫心得。會中也邀請行政院院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召急人張上淳、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞等人，一同觀賞紀錄片。
蘇貞昌致詞表示，這次疫情證明，一個民主自由的國家社會制度，面對不可知的病毒時是多麼有利，同時也讓世界看到，台灣能在這場不可知的百年大疫中，還能堅挺並維持安全幸福，並幫助世界上其他國家，讓他已身為這個國家一份子為榮。
陳時中指出，雖然他也經歷過紀錄片的每個時刻，但看了紀錄片仍感到相當感動；防疫團隊面對疫情的不同情況，都走過來了，他以大家為榮，雖然每天還是有仗要打，但他有信心能夠與台灣人民一起渡過。
台灣防疫一週年大事記：
2019年12月31日 啟動針對武漢直航入境班機進行登機檢疫
2020年1月20日 開設中央流行疫情指揮中心
1月21日 台灣出現首例新冠肺炎確診個案
1月24日 禁止醫療用口罩出口
1月31日 徵用全國醫療用口罩
2月6日 中港澳人士全面限制入境、禁止國際郵輪停泊、口罩實名制上路
2月16日 台灣首例新冠肺炎死亡個案
3月12日 口罩實名制2.0上路
3月19日 外籍人士全面限制入境
4月18日 海軍敦睦艦隊「磐石艦」爆發群聚感染
4月28日 指揮中心成立百日
4月30日 指揮中心啟動「防疫新生活運動」
6月7日 指揮中心每日記者會改為每周一次
8月5日 指揮中心要求民眾出入八大類場所務必配戴口罩
10月29日 台灣本土零確診達200日
12月1日 指揮中心啟動「秋冬防疫專案」
12月30日 指揮中心舉辦「守護臺灣 COVID-19防疫一週年」記者會
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。