江宏傑放閃享受2人世界　女兒撒嬌扛不住遭福原愛狠瞪

江宏傑最近因擔任節目《全明星運動會》紅隊領隊人氣竄升，明年1月3日小巨蛋總決賽已經倒數，他日前抽空上吳小帽、「爆編」翁瑞怡、珊珊主持的PODCAST節目《WOW靠！有事嗎？》大聊團隊祕辛，還有他和老婆福原愛及一雙兒女的甜蜜趣事。

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江宏傑與福原愛結婚4年，育有一雙兒女，最近因為忙於《全明星運動會》總決賽的練習，沒空回高雄陪伴家人，日前福原愛帶著兒女來台北一起過聖誕節，被問到有沒有聖誕禮物？他放閃甜回：「我沒有準備禮物，但聖誕老公公有準備一條圍巾送給小愛，兒子獲得小玩具車，女兒則是冰雪奇緣的手鍊。」

聊起台日文化差異，婚後江宏傑回家，真的會上演日劇中老婆在丈夫進門時遞拖鞋、拿包包、脫外套的場面，他坦言剛開始很不習慣，甚至有壓力，經過溝通找到彼此都舒適的狀態。但他接著爆料，前幾天差點惹福原愛不開心，原本已經說好要把小孩託給爸媽，出門逛街享受2人世界，結果女兒跑來抱他，讓他忍不住問女兒「要不要跟爸爸、媽媽出去玩？」被福原愛瞪了一眼，他才馬上改口說「啊！爸爸記錯了，那是明天啦，今天要出去工作。」