反中情緒逐漸高漲！華爾街日報：歐洲國家轉向強硬

我是廣告 請繼續往下閱讀
《路透社》當時引述匿名美國官員的訊息，該艘巡防艦「葡月號」（Vendemiaire），在穿越台灣海峽時被中國軍方尾隨。法國目的為支持美國在中國附近航道「航行自由」的立場，此舉引起中方的不滿，中國知會法國不邀請法方參加慶祝中國海軍建軍70年的閱艦式。
《華爾街日報》指，對中國的敵意在各國蔓延，一些國家是為了領土糾紛、國安問題，歐洲則是在人權、普世價值議題上展現對中國的態度。經濟上重度依賴中國的澳洲成為首個禁止華為（Huawei）的國家，並在新型冠狀病毒（COVID-19）一事上強力推動國際社會對中國展開調查；印度在中印邊境衝突升級的背景下，一改過去不結盟的慣例，加強與美國等盟友合作。
歐洲雖然可能在投資協定落成後，進一步深化與中國的貿易關係，但英國、法國對華為的禁令削弱了該中國企業在歐洲的競爭力；德國目前仍對區域內反中的觀點保持謹慎，但在香港實施《港區國安法》後，歐盟展現一致支持對香港實施制裁。
除了香港，新疆維吾爾族、穆斯林族群的議題也成為美國國會、歐洲各國的對中國官員進行制裁的主因。歐盟駐北京大使鬱白（Nicolas Chapuis）在中國能源論壇上表示，過去一年發生的種種導致歐盟、世界對中國的支持下降，中國的朋友們必須嚴正看待此問題。
在習近平上台前，歐洲國家將中國市場視為平和美國經濟強勢的新機會，但一些小國卻抱持不同看法，例如捷克、瑞典。捷克政府先前指控有駭客為了中國的利益，入侵外交部電子郵件以獲取捷克對於西藏、香港、台灣等議題的立場；捷克對華為的禁令也遭到中國大使張建敏（Zhang Jianmin）的威脅：如果捷克繼續反對華為，會承受經濟上的惡果，同時中方將禁止中國遊客前往該國。
不過捷克並不喜愛大量的遊客，因此轉與白宮合作，邀請歐洲官員前往首都布拉格（Prague）參與網路安全會議，並將中國排除在名單之外。一些歐洲官員擔憂會議將會「不必要地」冒犯中國，但《華爾街日報》引述參加者，這些代表終究還是出席了，而且澳洲官員還對其他國家發出警告：今日北京懲罰我們（澳洲），明天他們也會對你們這麼做。
關於《中歐投資協定》，日前有歐盟官員透露協議內容大致已定，中國同意開放部分市場、公平對待歐企，並且在普貼中國企業上保持透明度、禁止要求歐企進行強迫技術轉移等。雙方在美國新總統上任前擴大經濟合作，另外界擔憂美國可能失去長期以來的盟友，但《華爾街日報》認為，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前與歐盟高級外交官達成共識：美國和歐洲應該就中國議題合作，該名歐盟外交官近期表示，這項目標將在拜登上任後進一步加強。