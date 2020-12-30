美籍修女奉獻台灣60年　新書《愛的腳蹤》發表

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院長陳美惠表示，華淑芳修女是愛的化身，哪裡有需要就往哪裡去，不僅創立崇仁醫護管理專科學校，培育更多醫護專業人才，並持續推動完善的醫療與照護服務，讓愛遍及各個角落，但她的愛與信仰不是只有60年，是希望影響更多人，且能延續下去。
市長黃敏惠感謝聖馬爾定團隊協助度過疫情，一同守護市民健康。在早期物資匱乏的時代，華修女選擇離開舒適圈，來台奉獻一甲子，用愛幫助需要的人，這個社會需要的不是英雄，而是典範，嘉義市何其有幸，有華修女來到這裡帶給我們美麗的人生，感謝天下文化紀錄下來，這是嘉義的歷史，不管是文字和影片一定要留著，留給世人一個善的榜樣。
《愛的腳蹤》由華淑芳修女口述，作者林保寶撰寫，裡面紀錄了華修女從美國來台，終身用愛與醫療守護嘉義偏鄉山區，用無私的愛，一步一腳印打造她心中最完美的「嘉」的故事。林保寶提到，書籍封面這張華修女慈祥微笑的照片，反映出60年來的貢獻，讓她已經變成真正的台灣人；書名「愛的腳蹤」則是希望大家閱讀時能思考，愛從哪裡來。
崇仁醫護管理專科學校校長周立勳說，沒有醫院就沒有崇仁，而沒有華修女就沒有醫院。讀完這本書的心得則是：心念有多大，成就的事業就有多大，無條件的愛令人非常感動。