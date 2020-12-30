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美籍修女奉獻台灣60年　新書《愛的腳蹤》發表

記者邱嘉琪/嘉義報導

2020-12-30 14:50:00

▲華淑芳修女用愛與信仰奉獻台灣60年，《愛的腳蹤》紀錄她大愛無私的故事。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.30）
▲華淑芳修女用愛與信仰奉獻台灣60年，《愛的腳蹤》紀錄她大愛無私的故事。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.30）
嘉義聖馬爾定醫院昔日亦被稱為「美國仔病院」，其創辦人為來自美國西雅圖的華淑芳修女，現年88歲的她視病猶親，用愛與信仰奉獻台灣60年，天下文化收錄出版《愛的腳蹤─華淑芳修女奉獻台灣60年》一書，30日於聖馬舉辦新書發表會，巿長黃敏惠亦到場一同見證華淑芳修女無私奉獻的故事。
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發表會中，聖馬爾定院長陳美惠說到，1959年，當年27歲的華淑芳修女遠從美國西雅圖搭船到台灣，在船上學得了中文「真美麗」，抵達台灣說的第一句中文就是「台灣真美麗」；懷抱醫療助人之心的華淑芳修女，從初期在梅山的篳路藍縷、資源缺乏，陸續創立海星診所、啟明診所，一直到聖馬爾定醫院興建，以及首創阿里山24小時醫療站，華淑芳和修女們為了救治更多的民眾不畏艱苦，一面在台灣奔走籌錢，還遠赴美國四處募款、募資，不顧思鄉之情，只為了讓更多人能接受應有的醫療照護。
▲華修女一個美國人隻身來到台灣，憑藉著愛，無私奉獻超過60年。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.30）
▲華修女一個美國人隻身來到台灣，憑藉著愛，無私奉獻超過60年。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.30）
院長陳美惠表示，華淑芳修女是愛的化身，哪裡有需要就往哪裡去，不僅創立崇仁醫護管理專科學校，培育更多醫護專業人才，並持續推動完善的醫療與照護服務，讓愛遍及各個角落，但她的愛與信仰不是只有60年，是希望影響更多人，且能延續下去。

市長黃敏惠感謝聖馬爾定團隊協助度過疫情，一同守護市民健康。在早期物資匱乏的時代，華修女選擇離開舒適圈，來台奉獻一甲子，用愛幫助需要的人，這個社會需要的不是英雄，而是典範，嘉義市何其有幸，有華修女來到這裡帶給我們美麗的人生，感謝天下文化紀錄下來，這是嘉義的歷史，不管是文字和影片一定要留著，留給世人一個善的榜樣。

▲市長黃敏惠特別找出2007年聖誕節報佳音與華修女的合照，於發表會中分享。（圖/嘉巿府提供）
▲市長黃敏惠特別找出2007年聖誕節報佳音與華修女的合照，於發表會中分享。（圖/嘉巿府提供）
《愛的腳蹤》由華淑芳修女口述，作者林保寶撰寫，裡面紀錄了華修女從美國來台，終身用愛與醫療守護嘉義偏鄉山區，用無私的愛，一步一腳印打造她心中最完美的「嘉」的故事。林保寶提到，書籍封面這張華修女慈祥微笑的照片，反映出60年來的貢獻，讓她已經變成真正的台灣人；書名「愛的腳蹤」則是希望大家閱讀時能思考，愛從哪裡來。
崇仁醫護管理專科學校校長周立勳說，沒有醫院就沒有崇仁，而沒有華修女就沒有醫院。讀完這本書的心得則是：心念有多大，成就的事業就有多大，無條件的愛令人非常感動。
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