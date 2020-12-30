NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

12港人涉偷渡　2人被重判2至3年徒刑、8人判刑7個月

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-30 14:22:22

香港
▲12名偷渡的香港青年中，有2人為未成年，香港各界多次呼籲港府協助12人回港受審，以香港司法審訊，但特首林鄭月娥認為「內地處理很妥當」。（圖／美聯社／達志影像）
香港12名青年今年8月23日試圖搭船離開，遭到中國海警逮捕至深圳鹽田區看守所，近日鹽田區人民法院開庭審訊，並在今（30）日上午10時30分正式宣判12人中10名成年人，剩下2名未成年被告於11時由深圳警方移交給香港警方。涉案的香港人中鄧棨然、喬映瑜觸犯組織他人偷越邊境罪，被分別判刑3年、2年；其他8人違反偷越邊境罪，判刑7個月、罰金1萬元人民幣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
深圳鹽田區人民法院指，鄧棨然、喬映瑜今年8月根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣，由鄧棨然購買偷渡船隻，8月23日淩晨，鄧棨然、喬映瑜分別聯繫10名涉案人士，在香港西貢布袋澳碼頭會合，共同乘坐鄧棨然駕駛的船隻，企圖偷渡到台灣，船隻於8時許，在廣東省管轄海域被深圳海警局查獲，鄧棨然等人被拘留。
深圳鹽田區人民法院表示，被起訴的10人均如實供述犯罪事實，表示認罪認罰，涉及組織他人偷越邊境罪的鄧棨然，判處有期徒刑3年，罰金2萬元人民幣；被控同一控罪的喬映瑜被判刑2年，罰金1萬5千元人民幣。及偷越邊境罪的鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟，就判處有期徒刑7個月，罰款1萬元人民幣。

▲（圖／翻攝自）
▲深圳鹽田區人民法院判決。（圖／翻攝自深圳鹽田區人民法院官網）
未成年的2人：黃臨福、廖子文，深圳鹽田區人民檢察院經依法審查、不公開聽證後，決定對自願認罪認罰的2人，不提出起訴。黃、廖2人在上午於深圳灣口岸由內地當局移交香港警方，經依照防疫措施隔離，隨後就本身在港涉及的案件上庭。黃臨福被指控於2019年在旺角警署投擲汽油彈（企圖縱火罪），廖子文涉及在灣仔持有汽油、玻璃樽及大頭針等物品（危害生命罪、縱火罪）。

據香港媒體報導，香港警方表示，2名未成年人抵達港警署後可聯絡家人，同時，12人在香港干犯不同嚴重罪行，包括違反國安法、製造及管有爆炸品、暴動、縱火及襲警等罪行。商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪表示，幾人棄保潛逃是嚴重的行為，這些人除了要面對在香港的罪行，也有可能被香港法庭加控未依照指示歸押罪，判監12個月。香港警方將會繼續追查其他潛逃人士，回港後將依法追究罪行。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲深圳市鹽田法院決定不起訴2名未成年人，12月30日上午，其中一人在港警的陪同下前往警署。（圖／美聯社／達志影像）
 
關鍵字

NOW民調中心

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀