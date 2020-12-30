特企／3M 全效包覆抗蟎四件組　升級登場

台灣位於亞熱帶地區又四面環海。不論是溫濕度，一年四季幾乎都是塵蟎的天堂。據統計台灣高達45%的6~12歲兒童受過敏所苦，研究指出80%過敏源來自塵蟎，進而產生氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎，使過敏患者深受其擾，日常使用的寢具平均住了數百萬隻以上的塵蟎，儼然是塵蟎的溫床。每天貼身接觸肌膚的寢具，容易引發過敏症狀與異位性皮膚炎，總是讓父母有看不見的擔憂。

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新冠肺炎的爆發迫使大家在日常生活中適應新的常態，在疫情期間，很多人的晚間生活習慣也被打亂，導致睡眠不佳，讓大家更加重視居家時光。同時3M透過AC Nilsen問卷調查後，了解到消費者的各種反饋，進而開發推出升級版的全效包覆抗蟎四件組。3M除了成為抗蟎第一指摽品牌，並且引領趨勢，期望能有效提升生活及睡眠品質，同時減少日常塵蟎過敏症狀，提升日常免疫能力。

針對此全新抗蟎四件組升級系列，特別邀暨是名模也是台灣媳婦的瑞莎擔任此系列的代言人，育有可愛女兒Nika的瑞莎表示，對家人生活環境非常重視，尤其是對寶貝女兒的肌膚更是謹慎，絕對徹底做好杜絕過敏或異位性皮膚炎發生的可能，而除了抗蟎同時兼顧觸感舒適度，科技防蟎淨享舒眠系列就成為最佳選擇，體驗過後直呼簡直回不去了！





3M 全效包覆抗蟎四件組系列





全面升級表布，觸感親膚輕柔且天然，100%物理防蟎使用3M最新開發的三層織造結構，內有超微米熔噴技術, 將整體結構提升，同時擁有四大優勢：防蟎保證，天然材質，輕暖透氣，6面包覆設計。由內而外的強化。3M全效包覆抗蟎四件組系列包含了床包組、替換床罩、枕頭套、被套以及兩用被。





新絲舒眠 全面抗蟎柔滑四件組系列 – 柔順絲水藍





販售通路: 實體百貨通路販售





材質選用純天然100%天絲品牌-萊賽爾纖維，取材於大自然，天然親和，肌膚處感滑順，細菌不易孳生，透氣性更佳。





Filtrete全面抗蟎柔順四件組系列 – 經典天空藍





販售通路: HOLA實體通路





表布是使用天絲最高等級萊賽爾纖維，將親膚透氣性與物理抗蟎達到最完美境界





３Ｍ全面抗蟎柔感四件組系列 – 奇幻魔法藍





販售通路: 連鎖量販店通路販售、網路平台通路販售





100%天然純棉具調節溫度與高透氣特性，自然蒸發纖維中的含水量，達到吸汗 透氣得效果，屬於一年四季皆宜的選擇。





在更換床組上，3M希望貼近使用者角度出發換床包總是耗費體力的一大工程，全效抗蟎包覆四件組系列在床包安裝，成為升級進化亮點，推出頂級六面床包設計，全效包覆零死角，只要輕鬆五步驟:扣 / 立 / 罩 / 收 / 整，快速貫徹床邊新運動。





寢具攸關著每天的睡眠品質，3M針對此議題，除了升級實際使用的寢具用品外，更從精神層面與Spotify合作，推出專屬的深層睡眠音樂清單，讓大家安心防蟎同時，睡眠品質由外而內全面提升。





近年環保議題是不容忽視的，包裝的再生利用，可重複使用，達到長久永續的發展。3M目標於2025年底前，使用回收或其他永續材質製造產品包裝，每件紙材包裝以超過90%回收紙製成，達到永續利用循環。





3M全面抗蟎毛毯系列 “絨”耀上市





全新抗蟎毛毯，雙面頂級法蘭絨的面料，夾層內使用３Ｍ最新開發的三層織造結構來阻隔抗蟎，具100%物理性防蟎保證，手感柔軟平整且親和肌膚，高密度絨毛，更迅速保暖，使用上透氣舒適，洗滌清潔上，方法簡易耐水洗可烘乾。





新絲舒眠 全面抗蟎毛毯





販售通路: 實體百貨通路販售





材質為雙面法蘭絨其中搭載最新技術的科技保溫棉，科技保溫棉更強化保暖功能，法蘭絨觸感上溫暖柔順，保溫效果也是加成升級。





Filtrete 全面抗蟎毛毯





販售通路: HOLA實體通路





法蘭絨搭配羊羔絨雙材質，質地柔軟清薄，手感富有彈性，經過耐高溫縮水處理，布異變型或起皺，纖維強度高，耐磨持久。





3M全面抗蟎毛毯





販售通路:連鎖量販店通路販售、網路平台通路販售

雙面法蘭絨面料製成，以粗疏毛紗織製而成，表面柔軟帶有絨面的毛織品，在混色粗織毛紗織制粗紡毛織物夾有豐厚細潔的絨毛覆蓋，不顯露織紋，手感柔軟平整，毛絨細膩且密實，冬季使用保暖性佳。