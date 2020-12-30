名家論壇》黎榮章／2020國會議題聲量，哪個政黨接地氣？

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據QuickseeK快析輿情資料庫監測，在前三名議題中，國民黨在美豬、監院議題的聲量都力壓民進黨，唯獨在紓困案上，國、民兩黨拚成勢均力敵；顯見防疫與後續的紓困振興，確實是民進黨這一整年最大的政績倚仗，國民黨當初強打發現金、猛批三倍券的不是，事實上看起來並沒有收到特別好的效果。
觀察各黨年度議題聲量排序，由於國、民兩黨立委席次較多，在各議題中都占一半以上聲量，但小黨部分也有不少亮點，例如首度進軍國會的台灣民眾黨，在各黨幾乎都被捲入今年政治圈最聚焦的美豬混戰時，民眾黨僅拿下5.8%的聲量，反而在修憲、國民法官法等制度改革議題上，分別占有11.1%、8.1%的聲量，彷彿嘗試做出「市場區隔」，議題設定非常獨特。
而若以政黨作為區分，民進黨、時代力量跟基進黨的年度聲量排行前兩名依序都是美豬、防疫措施，但國民黨不同於此，他們的年度聲量排行前兩名依序是美豬、監院，防疫措施僅列第三；這顯示國民黨更集中將砲火對準監察院任命這類政治爭議，攻擊陳菊「酬庸」、「德不配位」，讓藍營支持者更有感，更願意熱情參與討論。「監院人事案」成為年度立院排行第三熱門話題，國民黨貢獻不可謂不小。
值得注意的是，基進黨在立院僅陳柏惟一席立委，在大部分年度熱門議題中，基進黨聲量自然也都墊底，然而相較其他政黨，基進黨在「台美關係」、「捷克議長來台」這兩個有關台灣主權、國家主體意識的題目上，基進黨聲量表現突出，合計占自己年度聲量的13%。基進黨雖然長期被外界貼上「小綠」標籤，但深切掌握靈活特性，許多民進黨因執政、在意中間選民而說不出口的話，就由「小綠」帶頭衝，成功為自己帶來話題熱度，突破單兵作戰的困境。
綜合比較在這些重大議題當中，兩大黨相關輿情的關注表現，可發現民進黨在重大議題中，網友「瀏覽」與「按讚」比例較高，而國民黨「分享」與「回覆」較突出。細究其原因，可能係因執政黨本年度大小爭議不斷，民進黨支持者不願挺身為政策護航，僅在網路瀏覽相關議題、默默按讚，卻沒有主動分享的慾望；而國民黨在多議題都是進攻發動者，支持者的立足點穩固，在相關討論中積極回覆、分享，展現藍營支持者熱衷參與討論的心情，以及主動協助擴散論述的行動力。
第十屆立法院上路的頭一年，也是世界局勢動盪的一年。不過，新立法院的「藍綠兩強」局勢仍與過去相同，而立法院數人頭表決的方式，也注定其他在野小黨發揮空間受限。綜觀來看，大黨主導議題的能量依舊較強，抓議題能力也和「大趨勢」相同，黨中聲量較高的議題幾乎和立院整體的熱門議題雷同；而小黨除了要懂得在「大趨勢」下竭盡可能發揮、掌握聲量，想要出頭天，還得花更多心思找尋自己的戰場，以今年的狀況來說，民眾黨、時代力量在修憲、司改議題聲量高，基進黨則是國防外交方面較為亮眼，至於效果如何？還得看議題操作實力如何，否則議題都有抓到卻無法讓選民有感，恐怕就貽笑大方了。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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