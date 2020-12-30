洽購近2000萬劑新冠疫苗　指揮中心估最快明年3月供貨

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至於國內3家疫苗研發廠商臨床試驗現況，指揮中心也說明，國光公司從一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗；高端公司有條件核准第二期臨床試驗計畫的執行，而聯亞生技公司預期2021年1月可提供第一期完整試驗數據，再續行審查。
指揮中心表示，由於國外疫情緊迫，因此部分國家因疫情嚴峻已開始施打緊急授權使用的新冠疫苗，惟疫苗於社區大量接種仍存在諸多未確定風險。指揮中心將持續蒐集國外疫苗施打狀況及因應作法，以更清楚掌握疫苗之安全性及有效性等資料，同時研訂國內疫苗接種實務作業準則及部署規畫。至於有關疫苗護照部分，亦將協請專家配合國際共同使用規格研議開發，以應屆時國際通行所需。
指揮中心也公布為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規畫採購涵蓋約65%人口的需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂的接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種）。另將持續透過多元管道密切洽購足敷國人所需的疫苗，未來亦將視國內疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求之民眾自費接種方案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。