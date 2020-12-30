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洽購近2000萬劑新冠疫苗　指揮中心估最快明年3月供貨

記者顏真真/台北報導

2020-12-30 14:52:56｜2020-12-30 15:07:22

▲疫苗示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲指揮中心表示洽購近2000萬劑COVID-19疫苗，預期最早可能供貨時程為2021年3月。（圖／翻攝自 Pixabay）
中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，基於新冠肺炎國際疫情持續嚴峻且不斷有復燃趨勢，疫苗對於其後我國疫情防治與國人防護是至為迫切且必要的防治策略，截至目前為止，指揮中心洽購的新冠疫苗總計近2000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1000萬劑及另一家洽談中，預期最早可能供貨時程為明（2021）年3月，疫苗所需冷鏈系統亦已規畫。另尚與數家已進行第三期臨床試驗的疫苗廠商持續洽談中。
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指揮中心指出，疫苗現階段仍屬賣方市場，指揮中心採取「國際投資」（參與WHO、GAVI、CEPI主導的COVAX機制）、「逕洽廠商購買」及「國內自製」等多元方案同時進行，希望分散風險，儘速取得安全有效的疫苗，提供國內風險族群使用。
至於國內3家疫苗研發廠商臨床試驗現況，指揮中心也說明，國光公司從一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗；高端公司有條件核准第二期臨床試驗計畫的執行，而聯亞生技公司預期2021年1月可提供第一期完整試驗數據，再續行審查。

指揮中心表示，由於國外疫情緊迫，因此部分國家因疫情嚴峻已開始施打緊急授權使用的新冠疫苗，惟疫苗於社區大量接種仍存在諸多未確定風險。指揮中心將持續蒐集國外疫苗施打狀況及因應作法，以更清楚掌握疫苗之安全性及有效性等資料，同時研訂國內疫苗接種實務作業準則及部署規畫。至於有關疫苗護照部分，亦將協請專家配合國際共同使用規格研議開發，以應屆時國際通行所需。

指揮中心也公布為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規畫採購涵蓋約65%人口的需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂的接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種）。另將持續透過多元管道密切洽購足敷國人所需的疫苗，未來亦將視國內疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求之民眾自費接種方案。
▲指揮中心公布新冠肺炎疫苗接種對象優先順序。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布新冠肺炎疫苗接種對象優先順序。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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