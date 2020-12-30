快訊／外國人元旦起暫緩入境！本國籍居檢限制「1人1戶」
記者賴志昶／台北報導
2020-12-30 15:01:14｜2020-12-30 15:43:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）宣布，自明年元旦0時起，外籍人士暫緩入境，若持居留證、外交公務、商務履約等情形，則不在此禁令內。
陳時中指出，為因應全球疫情持續升溫，且國內出現首例英國變種病毒，指揮中心今日決定提升邊境防疫規格，並規定非本國籍人士暫緩入境；其中，外籍人士若是有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人的配偶及未成年子女、其他特別許可者等情形，則不在此限；港澳人士若是有居留證、商務履約、跨國企業內部調動、國人的配偶及未成年子女、專案許可者等狀況，也不受限制；陸籍人士持有居留證、為國人的配偶及未成年子女或是專案許可者，也可入境。陳時中強調，此措施為期1個月，但未來會持續滾動式檢討，「可能中間就修改也不一定，畢竟病毒的傳染不會跟著我們訂的時程」，因此未來隨時都有修改的可能。
另外，本國籍入境規則也有所變動。陳時中指出，本國人士自明年1月15日起，入境需檢附檢疫居所證明，這部分以集中檢疫所與檢疫旅館為原則，若在居家檢疫者需維持1人1戶且須簽切結書；另外，也須檢附搭機前3日的檢驗報告；轉機部分，自明年1月1日起暫停轉機，這部分以搭機時間為當地時間1月1日零時起。
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