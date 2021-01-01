劉詩詩怒槓張晨光　氣到一刀剪去長髮

由劉詩詩、倪妮主演的陸劇《流金歲月》劇情描述兩個家庭背景迥異的女孩，在面對各自人生中逃不開的命運時，互相扶持、陪伴的故事。該劇邀來兩大女神劉詩詩與倪妮擔綱女主角，更集結了楊祐寧、董子健、袁泉、陳道明、張晨光等實力派演員。首集劉詩詩就與張晨光同台飆戲，還一刀剪去長髮，令人看了瞠目結舌。

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劉詩詩在劇中飾演蔣南孫、倪妮飾演朱鎖鎖，蔣南孫出生上海富裕人家，與男友章安仁（楊玏 飾演）穩定交往，和新來的助教王永正（楊祐寧 飾演）則處處不對盤，兩人水火不融，又經常不期而遇，還因為搬家而針鋒相對。首集中，蔣南孫還因看不慣爸爸（張晨光 飾演）的勢利行為而怒槓爸爸，當著他的面在小提琴上淋熱水，甚至一刀剪去長髮，父女衝突戲張力十足，也讓人見識到蔣南孫的倔強。

▲張晨光飾演劉詩詩的父親。（圖 / 愛奇藝國際站）

劉詩詩與倪妮認識多年，卻是首度合作戲劇，兩人也展現了不同的面貌，倪妮表示：「我過去一直以為劉詩詩是個特別溫柔的人，其實她私下很活潑，是個挺男孩性格的一個女孩子。」兩人為了演出閨密也做了許多功課，倪妮笑說：「我們倆經常想著討論閨密們平常會有什麼小動作？劉詩詩就拍拍腿說，『來！坐！』叫我坐她腿上。」兩人的閨密情也被網友取作「為妮寫詩」CP！

▲倪妮以一襲貼身紅洋裝出場。（圖 / 愛奇藝國際站）

▲劉詩詩（右）與倪妮在劇中飾演一對個性迥異的閨密。（圖 / 愛奇藝國際站）

除了看劉詩詩、倪妮兩位女主角互飆演技外，本劇的男演員陣容也備受期待，包含楊祐寧、陳道明、董子健、楊玏等人。其中，楊祐寧在首集的演出就相當吸睛，劇中飾演留學回來的建築系助教王永正，異性緣極佳，成日周旋在女人堆中，和蔣南孫總是針鋒相對、互不相讓，還被蔣南孫大罵是「花心大蘿蔔」，也讓網友期待兩人後續的感情發展。

▲楊祐寧和劉詩詩是對水火不融的冤家。（圖 / 愛奇藝國際站）

有趣的是，楊祐寧與劉詩詩在2012年電影《下一個奇蹟》中就已合作過，楊祐寧笑說：「第一次跟她合作時，她還是相當青澀的劉詩詩。」而經過多年，兩人同樣都已結婚生子，今年楊祐寧公開小孩出生喜訊時，好友劉詩詩也第一時間留言送上祝福。《流金歲月》於愛奇藝國際站獨家播出。