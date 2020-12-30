高顏值CP閃瞎網友！泰國明星情侶愛情長跑7年
記者賴正琳/綜合報導
2020-12-30 23:00:00
擁有超高顏值的泰國知名男星馬克·潘（Mark Prin Suparat），於近期演的戲劇迎來大結局，他在社群平台大方曬出和螢幕情人的合照。不過更讓人關注的是，他和知名女星金伯利（kimberley）的7年戀情，時常在社群平台放閃的他們也頻頻被粉絲追問婚期，高顏值情侶讓人相當期待。
延伸閱讀：新生代星國男星面臨母親腦出血噩耗 坦言心路歷程：「我很想撐著」馬克跟金伯利相識於戲劇之中，曾合作《假扮女傭》、《黃金三人組》、《情牽一線》、《藩籬情緣》和《尖峰2018》，期間緋聞頻傳，在2013年9月23日兩人正式交往，並在今年的9月23日曬出兩人交往七年的紀念刺青，相當甜蜜。
兩人公開戀情之後，事業反而水漲船高，不少廣告商捧著大鈔票希望兩人合作出演或代言。在萬聖節時，兩人還一起裝扮成小丑和小丑女，並互寫下情話，十分感人。
雖然交往7年，但兩人感情不減反增，因為疫情的關係，多了不少閒暇時間，經常可以看到他們到處去旅遊、跟雙方父母旅遊或是日常點滴，讓人十分喜愛這對演藝圈的金童玉女。目前金伯利的Instagram粉絲超過915萬，而馬克的Instagram粉絲亦超過636萬，足見兩人強強聯手的高人氣。