首購千萬購屋有機會？這4區榜上有名

房貸利率創史上新低，大降息時代買房好時機就是現在！專家表示，房貸輕了，買房近了，租隊友評估月租金與月房貸額差不多，幫房東繳房貸，不如為自己買，加上2020疫情影響，消費者心態上，「以買代租」 住的很安心外，也趁勢在低利率環境中為自己存一房。

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房仲業者統計分析，2020年的買賣移轉棟數，可望突破32萬棟，是5年來首度突破30萬棟，2020全年交易量有成長趨勢。台北市不動產仲介經紀業公會公關主委張欣民則表示，全台各地都感受到這股資金與低利熱潮，台北、新北、桃園及台中等四都，建物買賣移轉棟皆為正成長，預期2021全年房市呈現「量增價穩」格局。在「資金行情」推波助瀾下，各地房價漲聲響起，針對剛性需求自住客來說，雙北高房價效應，有機會找到千萬總價房子嗎？北台灣的五股、淡水、土城、鶯歌最有機會！

專家分析表示，北台灣這四區共通點是交通有「軌」，機能到位極具優勢，仍處於房價凹陷區，待交通機能到位後，房價皆有漲幅。以五股來說，與蘆洲、三重僅隔一座成蘆橋，北往台北、南達林口與桃園，除了多線公車滿足通勤，透過台64線、台65線快速接軌國道，未來還有「五股泰山輕軌」計畫，屆時啟用後，房價將有一波漲幅。現在房價成泰路舊商圈均價2字頭，洲子洋重劃區站上3字頭，與坐4望5的蘆洲與三重相比，單坪就少了10萬元，省下的購屋金可供裝潢使用，適逢低利率時代，進場即買即保值外，屆時「五股泰山輕軌」啟用後房價勢必再一波漲幅，受到首購族青睞。



▲首購戰區還有土城暫緩重劃區，除了擁有燙金捷運板南線海山站與土城站軌道優勢，再享萬大線與三鶯線利多。（圖／資料照片）

近鄰五股的淡水新市鎮，向來是新北最美觀光城市，開發早機能完善，新市鎮家樂福、中山北路商圈成型，人口成長穩佔新北市第二名。交通部分，除了淡水-信義線快速串接淡水與信義區，新市鎮受惠於輕軌利多，繼綠山線通車後，2020年藍海線第一期也已經啟用啟用，如火如荼興建中的還有淡江大橋與淡水北側快速道路，預估2024年啟用，許多首購、首換族都懂得把握國家級重磅建設到位前購屋，均價2字頭，購屋輕鬆許多。





首購戰區還有土城暫緩重劃區，除了擁有燙金捷運板南線海山站與土城站軌道優勢，再享萬大線與三鶯線利多，開車仰賴台65線快速道路的便捷性，南來北往縮短交通時間，生活機能，除了舊市區海山商圈與中央，全新日月光廣場商圈到位，吸引秀泰影城、家樂福以及國際品牌藏壽司、Uniqlo等品牌進駐，醫療資源也豐富，有長庚醫療集團進駐的土城醫院，提供38個醫療專科、職業醫學中心、燒傷病房與1064個床位，提供完善醫療資源。以房價來看，青雲路均價3字頭，土城暫緩重劃區均價則約4字頭，豐富到位的機能，滿足於頂埔科技園區就業的首購菁英與白領族居住需求。

▲學區到位擁鶯歌國小與尖山國中雙學區，北北桃首購客在價格、交通與機能考量下，捨棄既有老公寓，選擇移居鶯歌。（圖／資料照片）

另一房價親民區榜上有名在鶯歌，地理位置緊鄰桃園，舊市區開發早均價1字頭，開發熱區位於鳳鳴重劃區，均價2字頭。具備重磅三鶯線與台鐵捷運化鳳鳴站交通優勢，開車4分鐘接軌大湳交流道，10分鐘桃園站前商圈，機能以桃鶯路、鶯桃路商圈為主，學區到位擁鶯歌國小與尖山國中雙學區，北北桃首購客在價格、交通與機能考量下，捨棄既有老公寓，選擇移居鶯歌。



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