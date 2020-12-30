前天強調不鎖國　陳時中今改口「如果不做，風險過大」

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另外，記者提問，台灣此措施是否與日本相同為「鎖國」？陳時中說，台灣情況確實「跟日本差不多了」，前幾日沒有證據，所以才不願針對個別國家有所限制；現在國內有1例英國變種病毒出現，雖然台灣仍沒有社區感染的可能，但以這個案例來說，這病毒已經傳染到五大洲，如果仍只對個別地區進行限制，那防疫效果也不大，「如果都不做，風險過大」。
陳時中表示，檢疫旅館、集中檢疫所都相當緊繃的狀況，為了能讓本國籍人士能夠安心回台，目前除了跟其他部會積極協調集中檢疫所之外，也只能先限制非本國籍人士來台，以降低檢疫旅館的壓力。
另有記者詢問，若是當初斷航，是否就不會有這一例英國變種病毒確診病例？陳時中指出，確實如果斷航，那可能就沒有這一班機，但不能保證，他不會從其他歐洲航空回來；指揮中心限制的措施是針對病毒，它還是會到處去竄，是可能會從四處近來，「要知道我們要阻絕誰，所以我們要先保護我自己的國人」，該例英國變種病例是本國人，那時候他不回來，還是會改其他時間回來。
不過，指揮中心副指揮官陳宗彥也強調，這些措施也不一定是所謂的「鎖國」，有時候指揮中心會因應疫情關係，有所提昇管制需求，但未來隨時會根據病毒住況做調整。
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