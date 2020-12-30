中市府推「牛豬產品無瘦肉精金標章」 議員批政治作秀
記者柳榮俊/台中報導
2020-12-30 16:30:00
台中市政府領先全國推出「牛豬產品無瘦肉精金標章」供轄內業者申請，市長盧秀燕鼓勵全市商家店舖努力申請張貼，對此市議員江肇國表示，中市府推出毫無任何法律約束力的金標章，盧市府不斷散播錯誤資訊、提供沒有意義的幫助，皆無益於台中市民的食安防護，顯見食安問題只是盧市長個人的政治作秀。
中市府推出「牛豬產品無瘦肉精金標章」業者須提出相關檢驗報告、產地證明文件及來源供貨商清冊，經市府審核通過後核發標章，效期一年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，也將廢止標章。江肇國表示，食品的安全應當地方與中央攜手共同推動，而不是一再別苗頭、唱反調。從盧市長的AIT事件，到現在中市府推出毫無任何法律約束力的金標章，盧市府不斷散播錯誤資訊、提供沒有意義的幫助，皆無益於台中市民的食安防護，顯見食安問題只是盧市長個人的政治作秀。
盧市府推出的金標章，頒發給予牛豬產品零瘦肉精檢出之商家，但並無法律約束力，且含瘦肉精的牛肉進口已八年，金標章無追溯機制，亦無法律約束力，未來商家的申請數恐怕很低，金標章淪為浪費公帑。另外，江肇國表示，盧市府宣稱加強稽查且依法加重裁罰，但現在台中市所訂的食安衛管自治條例，未來亦會與中央法規相抵觸；盧市府針對美國豬肉進口的種種作為皆只是個人政治作秀，為了反對而反對，若要真正為市民健康著想，應該提供正確的食安資訊，並且協助攤商做好農委會標章的申請，不要一再標新立異，造成市民與攤商更大的困擾。