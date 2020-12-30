名家論壇》韋安／沉默的浪潮，侯友宜「第一」現象解讀

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今年以來，在無論是六都市長，或全國性政治人物的各類民調中，侯友宜「第一」，已經成為常態現象。這種現象，可以用「沉默的浪潮」，或「浪潮政治」來形容。
沒有像馬英九當年，政治明星的光環。也沒有柯文哲、韓國瑜那樣的群眾魅力，狂熱柯粉、韓粉的追捧。但沉默的民意不斷，延續性地向侯友宜身上匯集。又該如何解讀這一政治現象？
最近幾年，臺灣民意已經進入劇烈震盪期，接連發生「政治海嘯」現象。2014的政治海嘯，憑藉太陽花學運的動能，掀起了柯文哲白色力量旋風，柯當選臺北市長。
2018的政治海嘯，則是在「討厭民進黨」大環境，韓國瑜點燃庶民的不滿和怒火。厭惡滿朝「肥貓」，反思為何「高雄又老又窮」，興起的「韓流」，讓韓國瑜拿下被綠營執政20年以上的高雄，一年半後又被罷免。
現在，侯友宜又成為大眾民意的出口。而這種侯友宜為代表「浪潮政治」，沒有強烈的情緒和喧嘩，卻聚集強大的能量。像海浪一樣延續不斷，有可能維持到兩年後的2022。
從外部因素來看，侯友宜的成功來自好幾方面。1997發生白曉燕案，兇手陳進興闖入北投行義路南非武官家中，挾持武官一家人。時任臺北市刑大大隊長侯友宜，隻身空手進入官邸，還被陳進興以槍抵頭威脅。但最後成功救出所有人質，陳棄械投降。
侯友宜抱出南非武官幼子一幕，給國人留下深刻的印象。而整個解救人質的過程，也在20多年前，就奠定了侯長期以來的公眾形象。侯是一個可以不顧個人生死，給人安全感和「保民官」的鐵漢。
2018，侯友宜第一次選舉，最終以116.5萬票，大贏蘇貞昌近30票。更創下：新北市長選舉史上得票數最高，領先對手最多，全國市長選舉中得票數歷史最高等，3項歷史紀錄。
《TVBS》最新民調，侯友宜77%的滿意度，相較於就任100日時的42%調查，增加了35個百分點。證明侯上任兩年來的作為，並沒有讓市民失望，而且比當初期待的更好。
對蔣經國時代還有印象的年長民眾，會從侯友宜身上，看到李國鼎、孫運璿時期「工程師治國」的影子。這個來自底層警察、公務員出身的市長，有別於選舉出身的政治人物，不僅凡事果決，而且「想做事，能做事，實實在在在做事」。
對於年輕的選民，憑藉社交媒體平臺，成為這幾年「海嘯政治」的主要推手。但他們發現，自己只是被華麗語言，政治動員的對象，他們以前支持的政治人物「光說不練」。而侯的「只練不説」，成為鮮明的對比，也讓年青人開始慢慢接受侯式風格。
從內部（內在）因素來看，侯友宜具有的幾項自我優勢發酵當中。其中最重要一點，就是他的「警察性格」。
警察做事不搞「虛」招，不要什麼漂亮企劃、報告和會議記錄。就是要想盡辦法「破案」，解決問題、追求結果。
還在擔任新北副市長時，2015年2月，復興航空班機發生空難，墜毀於臺北市南港區、內湖區與新北市汐止區交界的基隆河河面上。侯迅速趕赴現場，看到700噸救援起重機無法接近失事現場，立即下令打破防洪門的牆面，救人優先。
當初南非武官人質案，侯決定進入官邸時，也不跟上級報告。因為一旦報告，長官哪敢決定承擔他的「生死風險」，開會討論等於沒有結果，反而延誤救人時機。
「做了才説」或者「做了也不說」，成了侯領導下的新北市府施政特色。當刑警時，辦案不能敲鑼打鼓，層層請示會報，不然嫌犯早跑了。侯以員警生涯，累積的社會末端神經的敏感性，體察民眾的最大需求，迅速回應，重點施政。讓市民感覺到，他是一個不打嘴炮，不用政治話語吵來吵去，「最能做事的市長」。
據說，與外部人士接觸時，侯友宜每次都非常誠懇地請對方提意見和批評，這是他長久辦案靠「收集情報」的個性。他擔心在市政團隊的同溫層打轉，反而看不到問題。
鼓勵同仁要能發現問題，解決問題。而不是隱藏問題，不面對問題，甚至製造問題。「不然問題永遠會存在」，小問題會變成大麻煩。
對於一年以來隨時第一的高民調，侯的團隊成員原本有些「不敢相信」，後來不同民調機構，長期多次的民調數據反覆確認「第一」，他們才相信這是真的。不過侯友宜潑冷水説，數據（民調）不重要，市民的感覺（對市政）才重要。
「團隊、紀律、榮譽」加做事，是侯常對部下耳提面命的最低要求。不需要過多的宣傳和包裝，因為人民是騙不了。
「海嘯政治」狂暴火辣，靠激情維繫，雖然鋪天蓋地，但來得快，也去得快。「浪潮政治」低調溫和，靠民眾感受來支撐，看似無奇，卻能一波一波延綿不絕。
侯友宜從警察生涯時，就開始累積浪潮的動能。未來他能讓「浪潮政治」延續多久？就靠他的施政，是否能一如既往，帶給市民的「感覺」能夠持續多久。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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