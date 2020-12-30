中國堅稱公開透明審訊12港人案 林俊憲：笑話一樁
新頭殼newtalk
2020-12-30 16:28:29
今年8月逃亡來台途中遭捕的12名香港青年，昨（29日）下午於中國深圳鹽田法院開庭，卻遭法院以「旁聽名額已滿」為由，拒絕多國領事館代表及相關人士入院旁聽，英國外相藍韜文更形容12人被「秘密審訊」。對此，民進黨籍立委林俊憲於臉書發文批公開透明的審理為「笑話一樁」，直指踐踏人權的中國，只會被世界討厭得更加徹底。
林俊憲於文中表示，中國在人權議題上本就前科累累，一舉一動都會受到民主陣線國家的檢視。然而，此次引起那麼大的聲浪主因有二，一是中方對於開庭的公開審判說法反覆，原本聲稱要採閉門審訊的方式進行，卻在當天突然改口說要依法公開審理且開放旁聽，但又立刻補上旁聽名額已滿的訊息；二則是強推官派律師給受審者，但律師卻搞失蹤讓受審者家屬完全無法聯繫，甚至連官派律師姓名都不知道，認為說是公開透明的審理完全就是「笑話一樁」。林俊憲嘲諷，對於此次英方的指控，中國則是以標準回應版的「堅決反對英方相關言論」配上「中國是法治國家」厚臉皮的宣示來進行反擊，批評中國強硬的作法或許能滿足自己對權力的渴望，但身處於民主的時代裡，中國一次次踐踏人權，勢必只會被世界討厭得更加徹底。
新聞來源為Newtalk 新頭殼