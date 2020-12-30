全球第一！英國批准牛津疫苗 已訂購1億劑明年初開打
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-30 16:20:44
英國近期發現新型冠狀病毒（COVID-19）變種病毒株，具有更強的傳播能力，據統計過去短短7天內共新增逾27.2萬例。今（30）日，英國政府正式批牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠病毒疫苗，成為世界首個批准該疫苗的國家。
英國政府表示，今日當局街採納藥品和醫療產品監管局（MHRA）的建議，批准牛津大學／阿斯利康的新冠疫苗投入使用。阿斯利康製藥公司則表示，英國政府的授權針對施打2劑的方案，並且政府已經訂購1億劑疫苗。英國目前已經批准藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech的疫苗，相關部門考慮，比起讓民眾接種完整的2劑療程，不如讓疾病高危險族群率先接種疫苗第一劑。英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，藥品和醫療產品監管數（MHRA）將在今（30）日晚些時候公布有關牛津大學疫苗數據、施打方案的細節，預計將在明年1月4日開始正式推出。
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