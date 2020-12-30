跨年夜唯一海上舞台！交響樂、煙火、無人機秀全包

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其中最吸睛、全台獨有的「海上舞台」更成為高雄本次跨年最大亮點。海上舞台及海上跨年是在港灣之都──高雄才有的獨特體驗，在與城市共生共融的港灣迎接高雄新世紀，是高雄最自豪的大港精神。12月31日跨年當晚，海上舞台將由高雄市交響樂團帶來精彩演出，而來到海上舞台的觀眾，更將獨享近距離觀賞跨年煙火及無人機表演。
文化局表示，跨年當天海上舞台將安排代表城市藝術音樂底蘊的高雄市交響樂團，為民眾帶來一場獨有海上跨年音樂會，磅礡樂音結合周圍環繞的絢爛燈光，絕對是一場視覺、聽覺絕妙饗宴。除了交響樂演奏，跨年夜當天最令民眾期待的百年大港花火秀，將能在海上舞台近距離感受煙火釋放的震撼，就是要讓民眾跨年情緒HIGH到最高點。
文化局也強調，聖誕夜受民眾高度討論的無人機表演，繽紛多彩立體聖誕樹、會走路的麋鹿，以及代表高雄的工人漁婦等各式圖案的無人機也將在跨年夜當天再次升空，並且帶來截然不同的表演內容，專屬於台灣的IP，保證讓人驚豔。
想親臨海上舞台，參與這場海上跨年音樂會，近距離享受燦爛煙火、無人機表演，就要搭乘高雄市政府文化局文化遊艇。全球唯一12/31跨年無極限尊榮航班於KLOOK網站販售中。