議員批跨年彩排魔音穿腦 北市觀傳局允諾改善
新頭殼newtalk
2020-12-30 17:06:13
台北跨年活動目前預計照常舉行，這兩天市府前廣場已開始進行密集彩排，國民黨議員汪志冰今（30日）痛批，每年跨年彩排都要面對高分貝魔音穿腦整整3天，向環保局申訴都沒用；社民黨議員苗博雅也直言，議會還在進行大會，彩排的音量真的讓他們很難工作。對此，北市觀傳局長劉奕霆承諾，會研議改善。
台北市議會下午召開臨時大會，汪志冰指出，跨年前3天北市府舞台前彩排，為何音量一定要大成這樣子？詢問過觀傳局卻稱「沒辦法」，每年都要搞這一齣，周邊民眾都不用上班？把歡樂建築在別人痛苦上？汪志冰抱怨，彩排從早到晚魔音穿腦，每次都要讓她在議會大會時提出，彩排一定要這樣搞？而環保局回稱只能開罰，但也沒什麼用，不是應該罰到改善為止？但若是小老百姓，有那麼好康嗎？
苗博雅也直言，贊成汪志冰議員的意見，這兩天議會都有召開大會，在上班時間有些彩排的音量，真的讓他們非常難以工作，甚至自己昨天在辦公室加班到晚上9點，還有彩排的聲音，希望議會安排大會的上班時間，不要進行這麼強烈音量的彩排，聲量不要干擾到議會正常工作。
對此，劉奕霆回應，這幾年彩排，廠商希望將狀現場況模擬到最好，所以音量上的確比較大聲，研議未來在議會審查預算時，音量彩排會做些調整。新聞來源為Newtalk 新頭殼