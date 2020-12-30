名家論壇》錢震宇／變來騙去的防疫標準

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「鎖國」、「封城」、「全面管制」⋯或許陳時中不願意講出如此高度政治指涉的字眼，怕被認定是政府極大化權力，背離民主制度，影響了台灣至今自傲於全球的防疫成果；但蔡政府從疫情爆發以來，一直被民眾質疑的就是政治雙重標準以及對政府施政的錯誤認知。
像是在這次英國班機回台，外界質疑的是英國已經傳出變種病毒且具有強大的擴散力，病毒傳染力比一般新冠病毒增強70%，民眾擔憂之餘，政府竟已同意班機回台且並未提前設置好相關配套，導致機上竟然出現有發燒的乘客。下機後的篩檢，最後還證實3人確診，是否是新型的變種病毒還有待檢測。
如果發燒也能上機、如果不需要先確認名單經過核准後才能登機，那為何之前從武漢回台的包機就限制重重？依照陳時中的講法是，現在對病毒認知更多，然後武漢當時是封城，而英國沒有封城。這種理由實在難以說服眾人，畢竟病毒的變異不會因為國家不同而有所輕重，只有「人心會」！
還記得當時從武漢回台的民眾，上機前不僅要簽切結，回台後其身分還要被註記，到哪裡都會留下紀錄，當時指揮中心說法是提升管理強度，避免病毒擴散。試問，那這次英國回台包機有比照這樣辦理嗎？身分有被註記嗎？如果防疫標準是一致且相同的，為何這次不用？何況英國變種病毒傳染力還超過新冠病毒。
這批從英國回台的乘客中，有人表示「回到世界上最安全的地方」、「回家真好」，心情放鬆許多。然而，幾個月前，面對一樣是台灣人及其配偶、子女，想要從武漢等地回來的人卻因為政府的限制及審核，無法登機被迫留在中國大陸，他們的心情又是如何的複雜且煎熬，蔡政府的上上下下有人曾經關心過或是理解過他們嗎？
「如果世界上最安全的地方是要靠著政府對不同國家回來的人民進行政治審查，中國大陸就設限重重、歐美國家就一路放行，標準搖擺不一，這不僅是對人權的侵害，更是對國人的歧視，基本上根本不配稱為世界上最安全的國家」。
被問到會不會跟英國斷航，陳時中一開始還講得大氣，「為什麼要禁？」。結果沒多久，華航跟長榮就宣布取消明年1月所有往返倫敦的客貨運班機，等同全面斷航。
陳時中之前說，台灣有很好的集中檢疫管理，品質優良，從來沒有人逃走或群聚，有堅強的集中檢疫做堡壘，所以不需要斷航；那請問現在要斷航的原因又是甚麼？指揮中心能不能說明標準在哪？拿出科學根據來說服民眾，而不是敷衍的就是一句「我說了算」。
我相信大部分的衛生官員及檢疫人員都不會分你我，也希望疫情盡快過去，因為防疫有成是大家共同努力獲致的成果。只是從防疫措施啟動的一開始，蔡政府就戴著有色眼鏡看待這個全球性的傳染病，把疫情當成政治操作，使得從法令、制度再到實際作為，變來變去，讓人無所適從。
蔡政府的防疫實在講了太多的政治，而忽略掉民眾在意的標準一致性。而當病毒異地重新再起之時，老是講防疫不要有破口的民進黨政府，正一步步走入自己設下的陷阱裡。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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