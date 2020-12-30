英變種病毒入侵！府：元旦升旗民眾觀禮、參觀活動取消
記者林莞茜/綜合報導
2020-12-30 17:03:12
國內出現首例英國變種病毒株的境外移入確診案例，基於嚴謹的防疫考量，總統府發言人張惇涵表示今（30）日稍早表示，110年總統府元旦升旗典禮取消民眾進場觀禮，不過典禮流程仍照原規劃進行，另外，也取消元旦當天總統府開放參觀的活動。
中央流行疫情指揮中心今日下午宣布，有英國變種病毒株的境外移入確診案例，由於元旦升旗典禮在即，總統府發言人張惇涵指出，為因應疫情最新狀況，基於更為嚴謹的防疫考量，並貫徹落實防疫工作，總統府經與中央流行疫情指揮中心研議後，針對110年總統府元旦升旗典禮相關規劃，進行調整。張惇涵說明，元旦升旗典禮流程按照原規劃進行，但僅有政府官員暨受邀賓客現場觀禮，取消民眾進場觀禮。至於原訂元旦當天上午9時至下午4時的總統府開放參觀活動，也因應防疫考量而取消。
此外，張惇涵表示，蔡總統預計將在元旦當天上午8時30分於總統府內發表新年談話。國人當天可以透過總統府官網、總統府YouTube頻道、蔡總統臉書、賴副總統臉書，及總統府發言人臉書觀看線上直播，一同以線上方式迎接新年到來。總統府也誠摯感謝「台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會」全心全力投入元旦升旗典禮的籌備主辦工作，因相關活動調整，對於各協力單位，以及原欲參加相關活動的民眾所造成的困擾，總統府致上誠摯歉意，並再次提醒民眾，應持續依照中央流行疫情指揮中心指引，配合各地方政府的活動防疫措施，落實「秋冬防疫專案」相關防疫工作。