名家論壇》Scott Adams／讀心術的錯覺

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▲大眾會替他人貼上各式各樣的標籤，這麼做經常會是輸家思維的一種。（圖／時報出版提供）

▲作者Scott Adams新書《斜槓思考：開啟大腦的多職潛能，思考像個全才》（圖／時報出版提供）

●作者：

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《呆伯特》的創作者，是史上最紅的連環漫畫之一。他在科技產業待了 16 年，服務過的公司包括克羅克國家銀行以及太平洋貝爾公司，自 1995 年起，他成為全職的漫畫家。他有許多暢銷的著作，包括《呆伯特法則》、《狗伯特的最高機密管理手冊》、《要怎麼樣幾乎做什麼都失敗卻還是大獲全勝》、Whenhub 的共同創辦人，目前住在舊金山市外郊。

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