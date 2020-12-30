竹縣幸福加分計程車變身公車　峨眉鄉幸福小黃上路

新竹縣峨眉鄉在交通部公路總局的補助下，在新竹縣轄首次推行「幸福小黃」多元公共運輸計畫，用計程車代替公車串聯其他交通工具，讓民眾就醫、就學、買菜甚至是觀光旅遊都更便利。

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峨眉鄉長王增忠今(30)日在啟用記者會中表示峨眉鄉幸福小黃將在農曆年前上路，鄉親以後不用再擔心買菜或就醫沒有交通工具可以搭乘。

▲新竹縣轄首次推行「幸福小黃」多元公共運輸計畫，用民眾俗稱「小黃」的計程車代替公車串聯其他交通工具，今日啟用。(圖/記者金祐妤攝,109.12.30）

交通部公路總局副局長黃運貴表示、很多偏鄉地區沒有公共運輸，公路總局注意到這種需求，於民國一O五年開始、推動”需求反應式”公共服務，目前全台灣一O二個鄉鎮有幸福巴士的服務，峨嵋鄉親免費，遊客也只需要銅板價50元，呼籲遊客和民眾多加利用，車隊的服務收入多，政府的配合款補助就會變少，幸福巴士的偏鄉服務才可以永續下去。

黃運貴表示、完善的公共運輸服務是中央的政策，對於大眾運輸的縫隙，運量不高的地區，他們都會協助地方政府以幸福巴士或幸福小黃來彌補縫隙，目前全國覆蓋率達82.77%，未來盼達到全國100%。

新竹縣政府交旅處長游志祥表示、峨眉鄉幸福小黃有每周一、三行駛的「三峰石井線」、每周二、四的「赤柯山線」以及每周六、日的「觀光環狀線」等三條路線，有預約搭乘、定時地點搭乘、隨招隨停等服務，但因受限於計程車每班次乘客最多4人，建議民眾兩天前先辦理預約： (03)667-2468事先辦理預約。