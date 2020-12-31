東方設計大學「與大師有約」　李麗裕暢談精彩人生經驗

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歷經921地震、桃芝颱風重創，米堤大飯店幾已成一片廢墟，李麗裕原本從事紡織業、建築業及不良債權物業買賣，2008年李麗裕見到位於南投鹿谷溪頭的米堤被一大落竹海擁抱的自然環境感動，不忍美景被人們拋棄腦後，決意接手重建，僅費時九個月即整修完成重新營運，2019年米堤被評為中部離島地區「最美麗的飯店」第一名，今年飯店全體員工歡喜迎接交通部觀光局評鑑為五星級觀光飯店的殊榮。
身具成功企業家、教育家、藝術家等身分的李麗裕在東方暢談公益與經營理念李麗裕表示辦好教育就是做公益，李麗裕也向在場師生表示願意大力協助東方設計大學改變經營管理及提升形象，他相信生命不可限量，願意經濟上陪伴學生追尋夢想，尤其是弱勢學生更應伸出手予以關懷照顧。
今年12月初網路進行2020台灣最美飯店網路票選，米堤獲全國最美豪華渡假型飯店第一名，加上方獲五星級飯店之殊榮，米堤為了慶祝今年榮譽雙捷，特於12月25日、26日舉辦公益聖誕音樂會《音樂和舞蹈的相遇》，邀請多名音樂家精彩演出，帶給遊客頂級視覺、聽覺的音樂饗宴，之後跨年晚會迎接2021年的《極光、跨年與米堤光雕秀》，將於山泉水泳池畔進行，一起敲響幸福鐘聲，祈願國人新希望，企業體為台灣增添祥和氣氛正能量不遺餘力。