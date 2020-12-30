臺灣工藝家陳明洲　神佛雕刻創作展

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陳明洲人稱阿洲師，十五歲拜師學藝，師承台北萬華福州派陳盛誥司阜，在神佛雕刻世界中至今已超過半世紀，從開立粗胚到上漆，無一不精，出師後，在北港鎮創設神山堂，在雲嘉南地區神像雕刻界頗負盛名，作品堅持傳統古法，創作以佛像為主，亦有藝品創作，並能巧妙運用同一木料雕造神像和神椅，兩者嵌合細膩，深受好評。
陳明洲為了讓更多人接觸神佛雕刻，今年參加雲林縣政府的「北港街角藝事館」計畫，「神山堂」經過設計師改造，傳統店面搖身一變充滿藝文風，開放式的展場吸引民眾一探究竟，成為北港鎮的打卡新景點。陳明洲表示，每尊神像的雕刻如同修行般，需靜心釋出最大的虔誠與善心，並希望能以自身經驗，將粧佛傳統工藝傳習給新一代的人，並藉由年輕人的創意，為傳統工藝加入新元素。
北港工藝坊館長蔡享潤說，這次很難得邀請到陳明洲老師來北港工藝坊參展，他的作品不管是文將、武將都有他各自的風格，這些風格都是他從15歲台上學藝，學習福州派妝佛藝術，慢慢的轉化為內心歷練，演變出對神像的尊重及雕刻的柔軟度，展出妝佛、木雕、泥塑與漆藝作品，展期即日起至明年元月31日，希望全國遊客來北港拜媽祖，也來北港工藝坊看陳明洲老師的神佛雕刻個展。