英國變種病毒入侵台灣 柯文哲談跨年晚會：原則上仍照舊
記者丁上程/台北報導
2020-12-30 17:22:01
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，英國方面也傳出傳染性極高的變種病毒。台灣雖然針對邊境持續做控管，不過仍舊難防病毒入侵。今天（30日）下午防疫指揮中心召開例行記者會時，衛福部長陳時中證實，國內出現首宗英國變種病毒病例，而病毒來源也確定是日前首班從倫敦飛台北班機中，發燒的10多歲少年乘客。而針對疫情變化，外界也好奇明天（31日）晚間即將舉辦的跨年晚會，是否會受到影響？對此台北市長柯文哲今天下午接受媒體訪問時，也表示原則上仍舊維持續辦，但仍要看24小時內疫情的變化。
針對現階段新冠肺炎疫情的變化，是否會影響台北市跨年晚會的舉辦？對此柯文哲表示，24小時內可能還是會有變數，「如果突然有好幾例社區感染，還是要停辦。」柯文哲強調，剩下24小時內，都會嚴密關注疫情變化，進行開會後都會再調整相關政策，過程中也會根據中央防疫指揮中心所提供的情報，再進行相關判斷。而針對英國變種病毒入侵台灣，柯文哲也表示「有被攔下來就還好」，並且直言衛福部接下來大概要開始比較嚴格的封鎖。「簡單來講比較接近鎖國狀態，我個人是贊成。」柯文哲說，「因為再撐半年，疫情就過去了，所以與其讓病毒入侵，不如使用比較嚴格的管制措施，撐過這半年就好了」。