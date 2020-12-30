捐牛奶做公益　光泉用知識與健康陪伴偏鄉孩童成長

我是廣告 請繼續往下閱讀
奧運羽球國手周天成對於公益不遺餘力，在得知光泉今年是第3年持續牛奶公益計畫後，非常認同將愛帶進校園的理念，他期待將公益能量帶進雲林的僑真國小羽球隊，支持運動校隊，也因此，進而促進了光泉將公益計畫延續至彰化及雲林兩縣，贈送近5,000 本《我愛牛奶》漫畫小百科，作為每間國小3~6年級各班班級讀物，亦將贊助2萬多瓶保久乳給偏鄉小學。
周天成為公益獻身，特別與僑真國小羽球隊共同拍攝公益影片，光泉今年亦特別贊助一學年的保久乳給小選手們，每人每週兩瓶，期待幫助小小運動員能擁有更好的健康補給與訓練資源，努力實現自我夢想。
日前（本月24日）光泉於雲林縣政府一樓親民廣場，舉辦的「我愛牛奶 2020公益贈書計畫記者會」，現場邀請到雲林縣副縣長謝淑亞、光泉董事長汪林祥、未來親子學習平台社長許耀雲、以及奧運羽球國手周天成出席，共同宣誓守護偏鄉孩童的健康成長。
記者會以「我愛牛奶」公益紀實影片首播開場，影片由世界排名第2、2020全英羽球公開賽亞軍周天成，與雲林僑真國小羽球隊共同拍攝，周天成在影片中以自身經歷，傳遞永不放棄的精神，並結合牛奶營養知識，鼓勵小運動員們，最美好的特質是健康的身體與堅持的精神。
雲林縣副縣長謝淑亞在致詞中提到，改變從一個小小的善舉開始，光泉回饋社會的公益精神相當令人敬佩，一本《我愛牛奶》漫畫小百科、一瓶小小的保久乳，在資源相對少的偏鄉學校中，代表了知識的傳遞與健康的輔助，而知識與健康，無法以金錢衡量，卻能夠為孩子們帶來大大的希望與改變！
光泉董事長汪林祥表示，光泉是台灣老字號牛乳品牌，深受台灣消費者肯定，而公益活動是光泉重要的核心價值，藉由持續不斷的關懷偏鄉孩童，善盡企業的社會責任。《我愛牛奶》漫畫小百科出版以來，生動有趣的內容深受孩子喜愛，孩子們在觀看的同時，也在吸收牛奶的正確知識、並建立食品安全觀念，光泉還會持續努力下去，陪伴台灣的孩子們健康、快樂的成長。
而未來親子學習平台社長許耀雲也提到，光泉與小天下合作出版《我愛牛奶》漫畫小百科，將奶品的知識蘊含在趣味性十足的漫畫中，幫助孩子在閱讀中，潛移默化建立了正確的營養攝取與食品安全知識，而連續3年捐贈書與牛奶，更令人感受到光泉在教育與公益上的不遺餘力。
周天成在2020年奪下全英羽球公開賽亞軍，是台灣男單第一人。他在成名後曾說，「在大家還沒聽過我的名字時，我每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，因為只有拿了好成績、有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人。」
周天成在桀驁不馴的球風下，是溫暖謙卑的性格，他從十連敗、到世界第二、台灣第一，所展現的，是過人毅力與永不放棄的精神，他以「面對接連的戰敗，依然無所畏懼地前行」來勉勵孩子們，不要害怕失敗，永遠不要放棄。
光泉今年持續發揮社會影響力，以捐贈光泉牛奶及贈書的方式，透過漫畫增加牛奶知識，同時飲用營養牛奶，照顧偏鄉弱勢家庭學童，並期待更多企業響應教育與公益，共同紮根下一代。